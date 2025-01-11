رالي داكار السعودية.. حكاية مليئة بالتحديات

البلاد- جدة

منذ انطلاق منافسات رالي داكار على أراضي المملكة العربية السعودية عام 2020م، وهي تشهدُ في كل نسخةٍ، إثارةً متجددة، وحكاياتٍ متفرّدة؛ وضعت المنافسة في مستوياتٍ عالية، نظير تعدّد التضاريس، واختلاف المناطق الجغرافية؛ ما منحَ الحدث نديةً أكبر، وصورةً مستمرةً مع التحديات.

النسخةُ الحالية من الرالي تعدّ السادسة في المملكة، ولكنها تبدو مختلفةً بتفاصيلها، بدايةً بعدم مشاركة الأسطورة الفرنسية ستيفان بيتر هانسيل؛ بطل رالي داكار السعودية عام 2021م، وصاحب 14 لقباً في منافسات داكار، إذ يغيب بيتر هانسيل للمرة الأولى منذ عام 1994م، إضافةً إلى تسجيل عددٍ من حالات الانسحاب لسائقين عالميين، يتقدمهم الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق “فورد موتور سبورت”؛ بطل رالي داكار 4 مرات، منها مرتان في السعودية، والذي قرّر الانسحاب في المرحلة الثالثة، ومن خلفه الفرنسي سيباستيان لوب سائق فريق “داسيا ساندرايدرز”، والذي غادر المنافسة في المرحلة الرابعة؛ نظراً لتعرّض مركبتيهما لأضرارٍ بالغة؛ أدّت إلى خروجهما من المنافسة، والحفاظ على سلامتهما، إلا أن هذه الأمور ستزيد وتيرة عمل المتسابقين؛ لتسجيل أسمائهم أبطالاً جدداً في منافسات الرالي العالمي.

القطري ناصر العطية سائق فريق “داسيا ساندرايدرز” يملكُ فرصةً ذهبيةً للانفراد مرةً أخرى بلقب رالي داكار في السعودية، لاسيما بعد انسحاب الإسباني كارلوس ساينز بطل نسختي 2020 و2024م، إذ يحتل “العطية” المركز الرابع في الترتيب العام، ويتساوى مع الإسباني كارلوس ساينز بواقع لقبين لكلٍ منهما على أرض المملكة، إلا أنه يتفوق في عدد الألقاب العامة في الرالي، بواقع 5 ألقاب، مقابل 4 ألقابٍ للإسباني ساينز.

السعودي يزيد الراجحي سائق فريق “أوفر درايف”، والذي يقدّم حتى الآن نتائج مميزة، جعلته يحتل المرتبة الثانية في الترتيب العام؛ يملكُ أيضاً فرصةً قويةً لاعتلاء منصة داكار مرة أخرى بعد أن حقق المركز الثالث في نسخة عام 2022 كأول متسابق سعودي يصعد منصة داكار على مر التاريخ.

السابع عشر من يناير 2025م، سيكونُ موعد إسدال الستار على الأبطال، فهل سنشهد كتابة أبطالٍ جدد في رالي داكار السعودية؟