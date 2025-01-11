بعد اعتمادها من الاتحاد الدولي لأول مرة| 6 فرق تشارك في بطولة بولو الصحراء بالعلا

الرياض ـ هاني البشر

أعلن الاتحاد السعودي للبولو عن الفرق الـ 6 المشاركة في بطولة ريتشارد ميل لبولو الصحراء 2025، المعتمدة من الاتحاد الدولي للبولو لأول مرة في المملكة العربية السعودية، بنسختها الرابعة، التي ستنطلق في محافظة العلا، خلال الفترة من 17-18 يناير 2025، بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبحضور السيد بييرو ديلير رئيس الاتحاد الدولي للبولو.

وسيشارك في البطولة فرق العُلا وريتشارد ميل ودادان وبدجت وبنتلي وعكمة، حيث ستخوض منافسات البطولة في قرية الفرسان، بمشاركة نجوم اللعبة العالميين؛ يتقدمهم أدولفو كامبياسو، الذي يعد أفضل لاعب في تاريخ اللعبة، والفارسان السعوديان الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان آل سعود، والأمير سلطان بن خالد الفيصل، إضافة إلى الأمير عباس بن علي والأمير حمزة بن عباس.

وتقام منافسات البطولة على مدى يومين، بعد أن قسمت الفرق الى مجموعتين، ضمت الأولى العُلا ودادان وعكمة، فيما ضمت المجموعة الثانية بنتلي وبدجت وريتشارد ميل.

وأكد عمرو زيدان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو، جاهزية قرية الفرسان لاستقبال نجوم اللعبة، وسط منافسة قوية، واستمراراً لتطور اللعبة في المملكة العربية السعودية وانتشارها.

وأوضح أن البطولة تقام في نسختها الرابعة وشهدت تطورا ملحوظا في كل نسخة، إضافة إلى إقامة فعاليات مصاحبة للبطولة وأنشطة ترفيهية للجماهير.