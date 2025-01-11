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التعادل الإيجابي يحسم مواحهة الفيحاء والاتحاد
الرياضة

التعادل الإيجابي يحسم مواحهة الفيحاء والاتحاد

صحيفة البلادaccess_time12 / رجب / 1446 هـ      11 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة الفيحاء مع الاتحاد، التي جمعت الطرفين مساء اليوم السبت، في ختام منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي.

وأوقف الفيحاء مسلسل انتصارات الاتحاد في دوري روشن وأفقده نقطتين ثمينتين في مشواره بالمسابقة.

وأهدر الاتحاد ركلتي جزاء عن طريق كريم بنزيما وحسام عوار في الدقيقتين 54 و 88 من عمر المباراة.

وشهدت الثواني الأخيرة إثارة كبيرة من الفريقين، حيث سجل الفيحاء عن طريق فاشيون ساكالا في الدقيقة الأولى من عمر الوقت المحتس بدلاً من الضائع للشوط الثاني، وعادل فواز الصقور في الدقيقة الثالثة لفريق الاتحاد.

وتصدر الهلال ترتيب دوري روشن بعد تعثر الاتحاد بالتعادل، بفارق الأهداف عن “العميد”، ولكل منهما 37 نقطة.

ورفع الفيحاء رصيده إلى النقطة التاسعة محتلاً المركز السابع عشر وقبل الأخير في ترتيب دوري روشن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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