التعادل الإيجابي يحسم مواحهة الفيحاء والاتحاد

البلاد- جدة
حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة الفيحاء مع الاتحاد، التي جمعت الطرفين مساء اليوم السبت، في ختام منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي.
وأوقف الفيحاء مسلسل انتصارات الاتحاد في دوري روشن وأفقده نقطتين ثمينتين في مشواره بالمسابقة.
وشهدت الثواني الأخيرة إثارة كبيرة من الفريقين، حيث سجل الفيحاء عن طريق فاشيون ساكالا في الدقيقة الأولى من عمر الوقت المحتس بدلاً من الضائع للشوط الثاني، وعادل فواز الصقور في الدقيقة الثالثة لفريق الاتحاد.
وتصدر الهلال ترتيب دوري روشن بعد تعثر الاتحاد بالتعادل، بفارق الأهداف عن “العميد”، ولكل منهما 37 نقطة.
ورفع الفيحاء رصيده إلى النقطة التاسعة محتلاً المركز السابع عشر وقبل الأخير في ترتيب دوري روشن.
هدددددف!⚽️
الفيحاء يسجل! ⚽️🔥
ساكالا يسجل أول الأهداف في الدقائق الأخيرة 🤯
الفيحاء 1 × 0 الاتحاد#دوري_روشن_السعودي
#الفيحاء_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/75FLTmOCd5
— SSC (@ssc_sports) January 11, 2025
هدددددف!⚽️
الاتحاد يعود! 🔥
فواز الصقور يسجل التعادل للاتحاد ⚽️🤯
الفيحاء 1 × 1 الاتحاد#دوري_روشن_السعودي
#الفيحاء_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/zYWQkAsxrY
— SSC (@ssc_sports) January 11, 2025