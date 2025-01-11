التعادل الإيجابي يحسم مواحهة الفيحاء والاتحاد

البلاد- جدة

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة الفيحاء مع الاتحاد، التي جمعت الطرفين مساء اليوم السبت، في ختام منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي.

وأوقف الفيحاء مسلسل انتصارات الاتحاد في دوري روشن وأفقده نقطتين ثمينتين في مشواره بالمسابقة.

وأهدر الاتحاد ركلتي جزاء عن طريق كريم بنزيما وحسام عوار في الدقيقتين 54 و 88 من عمر المباراة.

وشهدت الثواني الأخيرة إثارة كبيرة من الفريقين، حيث سجل الفيحاء عن طريق فاشيون ساكالا في الدقيقة الأولى من عمر الوقت المحتس بدلاً من الضائع للشوط الثاني، وعادل فواز الصقور في الدقيقة الثالثة لفريق الاتحاد.

وتصدر الهلال ترتيب دوري روشن بعد تعثر الاتحاد بالتعادل، بفارق الأهداف عن “العميد”، ولكل منهما 37 نقطة.

ورفع الفيحاء رصيده إلى النقطة التاسعة محتلاً المركز السابع عشر وقبل الأخير في ترتيب دوري روشن.