إيفان توني يدخل تاريخ دوري روشن

حقق إيفان توني إنجازا تاريخيا؛ بعدما سجل ثاني أسرع هدف في تاريخ فريقه الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أمام فريق الشباب.
وافتتح توني التسجيل أمام الشباب بضربة رأس مستغلا عرضية مثالية لعبها رياض محرز من الجانب الأيمن في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.
وكشفت إحصائية أشارت إليها رابطة الدوري السعودي للمحترفين عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي أن هدف توني الذي جاء بعد 42 ثانية من بداية اللقاء “أسرع هدف في تاريخ مواجهات الأهلي والشباب في دوري روشن السعودي”.
وأضافت أنه “ثاني أسرع أهداف الأهلي في تاريخ المسابقة” بفارق عشر ثوان خلف هدف عمر السومة أمام الرائد في 2014.
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