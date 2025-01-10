شاهد| ريال مدريد يضرب موعدًا ناريًا مع برشلونة في نهائي السوبر الإسباني

البلاد- جدة

خطف فريق ريال مدريد بطاقة التأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم موسم 2024-2025، بعدما حقق الفوز على منافسه ريال مايوركا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجوهرة مساء الخميس في نصف نهائي البطولة.

ويدين ريال مدريد في فوزه الصعب هذا إلى نجمه الإنجليزي جود بيلينجهام الذي وقع على هدف المباراة الأول عند الدقيقة 63.

ريال مدريد فرض موعداً ثأرياً أمام الغريم اللدود برشلونة من أجل رد الدين بعد الخسارة القاسية في الليجا، ومن ثم المضي قدمًا نحو الحفاظ على اللقب، وذلك عندما يأتي موعد المباراة النهائية يوم الأحد 12 يناير الجاري.

ويبحث ريال مدريد، حامل اللقب، عن إضافة اللقب الرابع عشر في تاريخ السوبر الإسباني، من أجل معادلة رقم برشلونة في الصدارة.

ويمتلك برشلونة الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج بكأس السوبر الإسباني، فهو يمتلك 14 لقباً، ويأتي خلفه ريال مدريد برصيد 13 لقباً.