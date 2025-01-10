الرياضة

شاهد| الوحدة يتغلب على الفتح بثنائية

صحيفة البلادaccess_time11 / رجب / 1446 هـ      10 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق الحدة فوزًا غاليًا على مضيفه الفتح بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب الفتح،  ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري روشن للمحترفين.

افتتح فرسان مكة التسجيل عن طريق كريغ غودوين عند الدقيقة 14 وعزز بالهدف الثاني عند الدقيقة 26 عن طريق أودوين إيغالو.

تمكن الفتح من تقليص الفارق عن طريق لاعبه سفيان بن دبكة عند الدقيقة 57.

بهذا الفوز؛ رفع الوحدة  رصيده إلى النقطة 12 محتلاً المركز الخامس عشر، والخسارة جمدت رصيد الفتح عند النقطة السادسة في المركز الأخير بجدول ترتيب دوري روشن.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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