شاهد| الوحدة يتغلب على الفتح بثنائية

البلاد- جدة
حقق فريق الحدة فوزًا غاليًا على مضيفه الفتح بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب الفتح، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري روشن للمحترفين.
افتتح فرسان مكة التسجيل عن طريق كريغ غودوين عند الدقيقة 14 وعزز بالهدف الثاني عند الدقيقة 26 عن طريق أودوين إيغالو.
تمكن الفتح من تقليص الفارق عن طريق لاعبه سفيان بن دبكة عند الدقيقة 57.
بهذا الفوز؛ رفع الوحدة رصيده إلى النقطة 12 محتلاً المركز الخامس عشر، والخسارة جمدت رصيد الفتح عند النقطة السادسة في المركز الأخير بجدول ترتيب دوري روشن.
🔚 نهاية المباراة#الوحدة يكسب #الفتح بهدفين مقابل هدف
شاهد أهداف اللقاء ⚽️⤵️#دوري_روشن_السعودي
#الفتح_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/M4m3ObETFm
— SSC (@ssc_sports) January 9, 2025