شاهد| الوحدة يتغلب على الفتح بثنائية

البلاد- جدة

حقق فريق الحدة فوزًا غاليًا على مضيفه الفتح بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب الفتح، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري روشن للمحترفين.

افتتح فرسان مكة التسجيل عن طريق كريغ غودوين عند الدقيقة 14 وعزز بالهدف الثاني عند الدقيقة 26 عن طريق أودوين إيغالو.