شاهد| النصر يعبر الأخدود بثلاثية في ” روشن”

حقق فريق النصر فوزاً ثميناً على ضيفه الأخدود 1/3 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس لحساب

منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2024-2025، على ملعب الأول بارك في الرياض.

فاجأ الأخدود أصحاب الأرض بافتتاح النتيجة وتسجيل هدف التقدم عن طريق سافيور جودين عند الدقيقة 6.

ونجح ساديو ماني في إدراك هدف التعادل للنصر عند الدقيقة 29 بعدما تابع رأسية سلطان الغنام على خط المرمى.

وأضاف البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدف التقدم للنصر من ركلة جزاء عند الدقيقة 42.

وعاد المتألق السنغالي ساديو ماني، ووقع على الهدف الثالث لصالح النصر عند الدقيقة 88 برأسية قوية.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 28 نقطة من 14 مباراة ليتقدم إلى المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 12 نقطة من 14 مباراة وظل في المركز الرابع عشر.