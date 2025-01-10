الرياضة

شاهد| النصر يعبر الأخدود بثلاثية في ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time11 / رجب / 1446 هـ      10 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد- جدة

حقق فريق النصر فوزاً ثميناً على ضيفه الأخدود 1/3 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس لحساب

منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2024-2025، على ملعب الأول بارك في الرياض.

فاجأ الأخدود أصحاب الأرض بافتتاح النتيجة وتسجيل هدف التقدم عن طريق سافيور جودين عند الدقيقة 6.

ونجح ساديو ماني في إدراك هدف التعادل للنصر عند الدقيقة 29 بعدما تابع رأسية سلطان الغنام على خط المرمى.

وأضاف البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدف التقدم للنصر من ركلة جزاء عند الدقيقة 42.

وعاد المتألق السنغالي ساديو ماني، ووقع على الهدف الثالث لصالح النصر عند الدقيقة 88 برأسية قوية.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 28 نقطة من 14 مباراة ليتقدم إلى المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 12 نقطة من 14 مباراة وظل في المركز الرابع عشر.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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