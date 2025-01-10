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زياش يقترب من الانضمام لنادي الفتح
الرياضة

زياش يقترب من الانضمام لنادي الفتح

صحيفة البلادaccess_time11 / رجب / 1446 هـ      10 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

اقترب الدولي المغربي حكيم زياش، الجناح الهجومي لفريق غلطة سراي التركي، من الانضمام لصفوف الفتح.

وبات زياش على عتبات دوري روشن السعودي عبر بوابة نادي الفتح خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال الصحفي التركي الموثوق كايا تيميل عبر حسابه بمنصة “إكس” إن المغربي حكيم زياش يعقد جلسة في الوقت الحالي من أجل انهاء عقده مع غلطة سراي التركي.

وختم: “اللاعب سيوقع غدًا لنادي الفتح السعودي بعد إقناع الإدارة له بتمثيل الفريق في روشن”.

ويحتل الفتح المركز الأخير في ترتيب دوري روشن برصيد 6 نقاط بعد 14 جولة خاضها في المسابقة هذا الموسم.

ولم يسجل صاحب الـ 31 عامًا أي أهداف بقميص غلطة سراي التركي هذا الموسم خلال 11 مباراة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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