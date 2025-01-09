الرياضة

 نيوم يواجه العدالة في قمة  الجولة 16 بدوري يلو

صحيفة البلادaccess_time10 / رجب / 1446 هـ       9 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد

تنطلق الجمعة منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، التي تشهد قمة مرتقبة تجمع بين نيوم المتصدر، وملاحقه فريق العدالة يوم السبت.

ويتصدر نيوم جدول الترتيب برصيد 29 نقطة وله مباراتان مؤجلتان، فيما تلقى في الجولة الماضية خسارته الثانية هذا الموسم بعدما سقط على أرض مضيفه الفيصلي بنتيجة 2-3.

في المقابل حصد العدالة 16 نقطة في آخر 6 جولات؛ ليرفع رصيده إلى 28 نقطة منفردًا بالمركز الثاني.

وتقام الجمعة 3 مباريات أخرى؛ حيث يلتقي الجندل مع الحزم، والبكيرية مع الزلفي، والصفا مع الجبلين.

وتتواصل السبت منافسات الجولة السادسة عشرة، حيث يلتقي العربي مع جدة، وأحد مع النجمة، فيما تتجه الأنظار صوب استاد مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك لمتابعة مباراة القمة بين نيوم والعدالة.

وتختتم الأحد منافسات الجولة بإقامة 3 لقاءات؛ تجمع الباطن مع الجبيل، والطائي مع أبها، والعين مع الفيصلي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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