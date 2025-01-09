“منشآت” تنظّم جولة الامتياز التجاري في منطقة جازان

البلاد ــ جازان

تنظّم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، خامس جولات الامتياز التجاري في منطقة جازان خلال الفترة من 13 وحتى 14 يناير، بشراكة مع وزارة التجارة وبرنامج التحول الوطني، وبنك التنمية الاجتماعية، والمركز السعودي للأعمال، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وأمانة منطقة جازان، وغرفة جازان، إلى جانب مشاركة عددٍ من الجهات الداعمة والممكنة؛ ومجموعة من أصحاب العلامات التجارية المانحة للامتياز التجاري والجهات ذات العلاقة في منظومة الامتياز التجاري.

وتهدف الجولة إلى زيادة الوعي والثقافة عن الامتياز التجاري وجوانبه المختلفة مثل القانونية والتشغيلية والتسويقية، والتعريف بالخدمات والبرامج الداعمة للعمل بالامتياز التجاري والمقدمة من الجهات الممكنة والداعمة، وتحفيز التوسع والاستثمار عبر نموذج عمل الامتياز التجاري والعمل على استعراض قصص نجاحها، وتوفير بيئة استثمارية متكاملة من خلال مشاركة الجهات الممكنة والاستشارية ومانحي العلامات التجارية وأصحاب الامتياز المحتملين.

وتشهد جولة جازان توقيع عدد الاتفاقيات التي تهدف إلى ربط الجهات الممكنة مع العلامات المانحة والمهتمين بمجال الامتياز التجاري لبناء بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع، بالإضافة إلى تقديم جلسات استشارية وإرشادية في الامتياز التجاري وجوانبه من قبل خبراء ومختصين معتمدين.