مدرب برشلونة: نمتلك فريقًا شابًا.. وأظهرنا تطورًا في مستوانا

مدرب بلباو: لم نستطع مجاراة خصمنا.. ولامال استثنائي

جدة – بدر النهدي

أشاد “فليك” مدرب برشلونة، بأداء فريقه بعد الفوز على أتلتيك بلباو، والتأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، مؤكدًا أن اللاعبين أظهروا تطورًا ملحوظًا بعد فترة من التعثرات.

وقال فليك: “نحن فريق بأعمار صغيرة، لكن في آخر مباراتين قدمنا أداءً مميزًا، ومن الرائع رؤية هؤلاء اللاعبين يلعبون بهذه الطريقة، رغم صغر سنهم، هم خبراء شاركوا في دوري الأبطال والعديد من المنافسات، ويتعلمون بسرعة”.

وأضاف: “نحن نهتم بفريقنا، ونعمل على إجراء تغييرات خلال المباريات لحمايته من الإصابات، سعيد جدًا بأداء اللاعبين والانتصار، وهذا الأسلوب الممتع في اللعب هو ما نحبه ونقدمه للجماهير”.

من جانبه، اعترف “فالفيردي” مدرب أتلتيك بلباو، بصعوبة المباراة أمام برشلونة، مشيدًا بإمكانات لاعبي الفريق الكتالوني، خصوصًا لامين يامال.

وقال فالفيردي: “في البداية كان أداؤنا جيدًا، لكن في الشوط الثاني لم تكن لدينا الإمكانات نفسها التي يمتلكها برشلونة، لديهم لاعبون مميزون مثل لامين يامال، الذي يمتلك قدرات استثنائية لا نملك مثلها”.

وأردف قائلاً: “حاولنا جاهدين واستحوذنا على بعض الفرص، لكننا لم نستغلها بالشكل المطلوب، وبرشلونة نجح في استغلال أخطائنا وكسب المواجهة”.