في نصف نهائي كأس الملك| الاتحاد يواجه الشباب والقادسية يلتقي الرائد

البلاد- جدة

أسفرت قرعة دور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2024-2025 عن مواجهتين قويتين؛ حيث سيلتقي الاتحاد مع الشباب، فيما سيواجه القادسية نظيره الرائد.

وقد تأهل فريق الاتحاد لنصف النهائي بعد تخطيه الهلال، في مباراة مارثوانية في مواجهة دور ربع النهائي، بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء في الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2.

بينما جاء تأهل فريق الشباب على حساب الفيحاء بالفوز 2-1، وحسم فريق القادسية تأهله بعدما تخطى عقبة التعاون بثلاثية نظيفة.

وفريق الرائد تأهل بالفوز على منافسه الجبلين بركلات الترجيح 4-3، عقب انتهاء اللقاء بالتعادل 1-1.

يذكر أن الهلال حقق لقب آخر نسخة من المسابقة بالفوز أمام النصر بركلات الترجيح في النهائي الذي جمع بينهما في مايو 2024.

ومن المقرر أن يشارك الفائز ببطولة كأس الملك، في منافسات دوري أبطال آسيا الموسم التالي؛ بغض النظر عن مركزه في بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تلعب مباراتا نصف النهائي في الأول والثاني من شهر إبريل المقبل.