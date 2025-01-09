جياد ميدان الدمام تتألق وتتأهل لأشواط أبطال بطل الميادين بالرياض

الدمام – البلاد

شهد ميدان الفروسية بالدمام تألقًا لافتًا، حيث تمكنت 6 ستة جياد من حجز أماكنها في نهائي بطل أبطال الميادين، الذي سيقام في ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض نهاية يناير الجاري وجاء هذا التأهل بعد سلسلة من المنافسات الحماسية التي أظهرت خلالها الجياد المشاركة أداءً مميزًا يعكس تطور مستوى الإنتاج المحلي.

وفي مقدمة المتأهلين، برز الجواد “كساب الدهم” لصاحبه فهد العريني، والذي أحرز المركز الأول في الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة مواليد 2021 فأكبر. أما المركز الثاني في ذات الشوط، فقد كان من نصيب الجواد “حامورابي” المملوك لسالم السبيعي.

وفي الشوط الثاني، الذي خُصص للأفراس من إنتاج مواليد 2021، حققت الفرس “غزال العرب” المركز الأول تحت إشراف المدرب سلطان بن جلال، فيما جاءت “نجمة السالمية” في المركز الثاني لصاحبها سعيد الحسن.

كما تألقت الفرس “رومنيلا” في الشوط الثالث، المخصص للجياد من 0 إلى 3 فوز بعمر ثلاث سنوات فأكثر، حيث أحرزت المركز الأول لصاحبها أبناء عبدالمحسن القحطاني.

وفي الشوط الرابع، الذي خُصص لجميع الدرجات من الإنتاج المحلي لعمر ثلاث سنوات فأكثر، نجح الجواد “انبهر” لصاحبه ومدربه طارق الدقيلان في اقتناص المركز الأول، بينما خطف الجواد “رعد العقير” المركز الأول في الشوط الخامس المخصص للجياد مواليد 2021، لصالح إسطبل الشهيل، متفوقًا على “أخو جنا” الذي حل وصيفًا لصاحبه إسحاق جساس.

وذكر المشرف العام على الميدان أنور المليفي بأن هذه النتائج جاءت لتؤكد جاهزية ميدان الدمام للمنافسة على أعلى المستويات، خاصة وأن الجياد الفائزة في الأشواط الأول والثاني والخامس حصلت على لقب “أبطال بطل الميادين”، ما يمنحها دفعة قوية للمنافسة في النهائي المرتقب بالرياض.

هذا، ويستعد الميدان يوم الجمعة القادم لاستضافة سباق جديد، يهدف لتأهيل 19 جوادًا الى جوائز مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية حيث ستتنافس 7 أفراس و12 جوادًا في سباقات مثيرة مدعومة بجوائز مقدمة من مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية.

و أعرب المشرف العام عن سعادته بنتائج الجياد المتأهلة، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تعكس العمل الدؤوب الذي يبذله الملاك والمدربون والفرسان وأكد المليفي أن جياد الدمام جاهزة لتمثيل الميدان بشكل مشرف في ميدان الملك عبدالعزيز، متمنيًا لجميع المشاركين التوفيق في النهائيات.

وبهذه الإنجازات، يواصل ميدان الدمام تأكيد مكانته كأحد أهم ميادين الفروسية في المملكة، مسهمًا في تعزيز تنافسية رياضة الفروسية ودعم الإنتاج المحلي للخيول العربية الأصيلة و مع اقتراب موعد نهائي أبطال الميادين في ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض، تزداد التوقعات بسباقات حماسية تجمع بين أفضل الجياد المنتجة محلياً. وستكون الجياد المتأهلة من ميدان الدمام ضمن قائمة المنافسين الأقوياء، مما يعزز من أهمية مشاركتها في هذا الحدث البارز الذي يحتفي بتراث الفروسية السعودية.

ولفت بان التحضيرات للسباق المقرر يوم الجمعة القادم في ميدان الدمام لا يقل أهمية، حيث يتنافس 19 جواداً للتأهيل الى جوائز مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية ومن المتوقع أن يشهد السباق إقبالاً واسعاً من ملاك الجياد والمدربين الذين يسعون لحجز مواقعهم بين نخبة المتسابقين. السباق سيكون فرصة لتأكيد جاهزية الجياد المتبقية وتمثيل ميدان الدمام بأفضل صورة في الرياض.

توقعات المنافسة

مع مشاركة جياد مثل “كساب الدهم”، “رعد العقير”، و”انبهر”، بالإضافة إلى الأفراس المتميزة مثل “غزال العرب” و”رومنيلا”، تبدو المنافسة قوية ومثيرة. ومن المتوقع أن تشهد النهائيات سباقات تكتيكية وحماسية تعكس جودة التحضير والاحترافية العالية للجياد والفِرق المشاركة.

الفروسية كتراث سعودي أصيل

هذه السباقات ليست مجرد رياضة، بل هي امتداد لتراث طويل وراسخ في المملكة، حيث تُعد الفروسية رمزاً للقوة والشجاعة والاعتزاز بالهوية الوطنية ويأتي دعم مثل هذه البطولات ليؤكد على أهمية تعزيز هذا الإرث الثقافي والرياضي.