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الملك يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال

صحيفة البلادaccess_time10 / رجب / 1446 هـ       9 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية، من فخامة الرئيس باسيرو ديوماي فاي رئيس جمهورية السنغال، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، خلال استقباله اليوم بديوان الوزارة بالرياض، معالي وزير القوات المسلحة في جمهورية السنغال الفريق أول بيرام جوب.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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