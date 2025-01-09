ارتفاع نسبة التملك السكني

البلاد ــ الرياض

شهد القطاع خلال العام 2024 نموًا ملحوظًا في المعروض السكني ونسب التملك؛ بما يسهم في تحقيق أهداف برنامج الإسكان برفع نسبة التملك للأسر إلى 70 % بحلول العام 2030.

ووفق وزارة البلديات والإسكان، جرى خلال العام طرح نحو 70 ألف وحدة سكنية جديدة في 163 مشروعًا، ليصل إجمالي ما تم طرحه إلى أكثر من 200 ألف وحدة سكنية، ضمن مجمعات سكنية متكاملة المرافق والخدمات، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المُسلمة قرابة 23 ألف وحدة سكنية بنسبة نمو بلغت 33 %، واستفادت أكثر من 117 ألف أسرة سعودية من حلول وخيارات برنامج “سكني”؛ من بينها أكثر من 93 ألف أسرة سكنت منازلها.

وأكدت الوزارة استمرار مشاريع إنشاء وتطوير الضواحي، التي توفر بيئة سكنية جاذبة للعيش وتراعي مقومات الرفاهية وجودة الحياة، مشيرة إلى إطلاق وجهتي” بوابة مكة” في منطقة مكة المكرمة، و” وجهة الغروب” في المدينة المنورة.