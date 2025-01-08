توسعة المحطة الأولى” لتصريف مياه الأمطار بجازان

البلاد ــ جازان

كشفت أمانة منطقة جازان عن اكتمال مشروعي المحطة الثانية وتوسعة المحطة الأولى لتصريف مياه الأمطار في مدينة جازان، وذلك في إطار جهودها لتعزيز كفاءة شبكة مياه الأمطار بما يسهم في تحسين جودة الحياة لسكان المدينة.

وأوضح أمين المنطقة المهندس يحيى الغزواني، أن أعمال توسعة المحطة الأولى شملت رفع قدرتها من 3000 لتر إلى 6600 لتر في الثانية مما يسهم في رفع قدرة المحطة إلى 2.2 ضعف قدرتها الحالية، فيما سيسهم مشروع المحطة الثاني في قدرة التصريف إلى 4.4 أضعاف القدرة الحالية من خلال قدرة المحطة على رفع 6600 لتر في الثانية.

وبين الغزواني أن هذين المشروعين صُمما وفق أعلى المعايير العالمية في تصريف مياه الأمطار، ودرء مخاطرها، ضمن تنفيذ مشروعات البنية التحتية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن عن طريق تحسين مستوى تغطية وجودة شبكات تصريف مياه قادرة على استيعاب التدفقات في مواسم الأمطار والحالات المطرية.