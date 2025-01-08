تجدد المنافسة بين الأبطال في سباقات مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للخيل العربية الأصلية

الرياض – محمد الجليحي

يشهد ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض انطلاق مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة الذي سيقام في نادي سباقات الخيل، ضمن أحداث سباقات الأسبوع الحالي من موسم سباقات الرياض، عبر إقامة أقوى سباقات السرعة والمخصصة للخيل العربية الأصيلة، وهي كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي المصنف من ضمن سباقات الفئة الأولى عالميا وجائزته المالية البالغة مليون ونصف مليون دولار وكأس إسطبلات الخالدية الدولي المصنف من ضمن سباقات الفئة الثانية، وجائزته نصف مليون دولار، بمشاركة نخبة من الخيل العربية الأصيلة الأبطال.

كما تشهد نسخة هذا العام استحداث كأس جديد يحمل اسم الأميرة منيرة بنت عبدالعزيز بن جلوي ال سعود- رحمها الله- بجائزة مالية قدرها ثلاثمائة الف ريال،كشوط مخصص للأفراس دعما لهذه الفئة ولمستقبل الإنتاج المحلي.

ولم يتوقف التجديد والتطوير في هذا الحدث العالمي المميز عند هذا الحد فقد أعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان عن تواصل الجوائز من المركز الأول الى المركز السادس في جميع أشواط المهرجان من السباقات المصاحبة للحدث الأبرز في ساحة الخيل العربية العالمية.

وتعد هذه الكؤوس مطمعًا كبيرًا لأبرز الملاك والإسطبلات لما تشكله من ثقل كبير على مستوى خارطة سباقات الخيل العربية الأصيلة عالميًا، إذ سيكون من أهم الأسماء المشاركة في كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز G1 الذي سيقام بعد غدٍ الجمعة، الجواد عسفان الخالدية والجواد تلال الخالدية والجواد فيزير وقسورة الخالدية، وفي كأس إسطبلات الخالدية G2 الذي سيقام غدًا مدرسة والفرس تغرودة بالإضافة الى خطير الخالدية ، بينما تبرز من الافراس في كأس الأميرة منيرة بنت عبدالعزيز بن جلوي ال سعود ميثاء الخالدية و جادي دي فاوست ومبارزة الخالدية وسيصاحب هذه الكؤوس عدة أشواط للخيل العربية الأصيلة لمختلف الفئات والدرجات متعددة الأعمار.

وتتواصل سباقات ميدان الملك عبدالعزيز لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة طيلة أيام عطلة نهاية الأسبوع، إذ يشهد البرنامج إقامة عدة سباقات ومنافسات أبرزها: كأس وزارة البيئة والمياه والزراعة المخصص للأفراس مفتوح الدرجات.