الإقتصاد

برعاية أمير المنطقة الشرقية.. وبمشاركة 24 جهة حكومية وأهلية.. انطلاق منتدى حفر الباطن للاستثمار 2025

صحيفة البلادaccess_time9 / رجب / 1446 هـ       8 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ حفر الباطن

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، تنظم الغرفة التجارية بحفر الباطن بدعم اتحاد الغرف السعودية اليوم فعاليات “منتدى حفر الباطن للاستثمار 2025″، بمشاركة 24 جهة حكومية وأهلية، وذلك بمقر جامعة حفر الباطن.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بحفر الباطن سلمان بن حسن العقيّل أن المنتدى يأتي ضمن مبادرات وإستراتيجية الغرفة، ويهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة بمحافظة حفر الباطن وجذب المستثمرين وتحفيز النمو الاقتصادي واستغلال المزايا النسبية لدعم التنمية المستدامة بالمحافظة.

وبين العقيّل أن مناقشات المنتدى ستتركز حول 7 محاور حيوية تتعلق بالاقتصاد، والاستثمار، وتنمية الاستثمار، والصناعة، والتنمية المستدامة، والفرص بالقطاع الحيواني والزراعي، والتطوير الصحي، والاستثمار في الخدمات والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والاستدامة البيئية.
ومن المقرر أن يطرح المنتدى فرصًا استثمارية مليارية بعدة قطاعات اقتصادية مستهدفة، مما يشكل نقلة نوعية جديدة في مسار التنمية والاستثمار بمحافظة حفرالباطن.

ويتضمن المنتدى 3 جلسات حوارية تتناول: التوجهات الإستراتيجية للاستثمار في المملكة، والآفاق الاستثمارية والفرص الواعدة بحفر الباطن، والبيئة الاستثمارية الجاذبة، فيما سيشهد توقيع عدد من الاتفاقيات وإطلاق مشاريع نوعية تسهم في تعزيز الاستثمارات والتنمية بالمحافظة وفقًا لتوجهات رؤية 2030.
ويأتي المنتدى متزامنًا مع إطلاق هيئة تطوير المنطقة الشرقية المخطط الشامل لحفر الباطن الذي يستهدف جذب استثمارات بقيمة 47 مليار ريال معظمها من القطاع الخاص، ويسهم بنحو ١١.٣ مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر أكثر من 60 ألف فرصة عمل جديدة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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