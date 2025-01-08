القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده

الرياض : واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، في ضحايا الزلزال الذي وقع في محافظة دينغري بمنطقة شيتسانغ جنوب غرب بلاده.

وقال الملك المفدى، “علمنا بنبأ الزلزال الذي وقع في محافظة دينغري بمنطقة شيتسانغ جنوب غرب جمهورية الصين الشعبية، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم آلم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألاّ تروا أي مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، في ضحايا الزلزال الذي وقع في محافظة دينغري بمنطقة شيتسانغ جنوب غرب بلاده.

وقال سمو ولي العهد:” بلغني نبأ الزلزال الذي وقع في محافظة دينغري بمنطقة شيتسانغ جنوب غرب جمهورية الصين الشعبية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وألا ترو أي مكروه”.