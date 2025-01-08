القيادة تعزي رئيسة الجمهورية الهيلينية

الرياض- واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة، لفخامة السيدة كاترينا ساكيلاروبولو رئيسة الجمهورية الهيلينية، في وفاة رئيس الوزراء الأسبق.

وقال الملك المفدى:” تلقينا نبأ وفاة رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية الأسبق السيد كوستاس سيميتيس، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لفخامة السيدة كاترينا ساكيلاروبولو رئيسة الجمهورية الهيلينية، في وفاة رئيس الوزراء الأسبق.

وقال ولي العهد:” تلقيت نبأ وفاة رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية الأسبق السيد كوستاس سيميتيس، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.