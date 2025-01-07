846 مليار ريال قروضً عقارية من المصارف للأفراد والشركات

البلاد ــ الرياض

سجَّلت القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية للأفراد والشركات نموًا على أساس سنوي بـ 13%، بزيادة تُقدر بـ 99,277 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024م، لتبلغ 846,480 مليار ريال، مقارنة بـ 747,203 مليار ريال لنفس الفترة المماثلة من العام 2023م.

وحققت القروض العقارية -وفق ما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة من البنك المركزي السعودي لشهر نوفمبر 2024م -، نموًا على أساس ربعي بنسبة 4% بزيادة تُقدر بـ 31,835 مليار ريال، مقارنة بـ 814,645 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من نفس العام.

وشكّلت القروض العقارية للأفراد نحو 77.6% من الإجمالي بقيمة 656,881 مليار ريال، حيث سجَّلت نموًا على أساس سنوي بـ 11% بزيادة تُقدر 65,181 مليار ريال، مقارنة بـ 591,700 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2023م، وسجلت نموًا على أساس ربعي بـ 3%، بزيادة تُقدر بـ 17,355 مليار ريال، مقارنة بـ 639,526 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من نفس العام.

في حين شكّلت القروض العقارية للشركات نحو 22.4% من الإجمالي بقيمة 189,599 مليار ريال، حيث سجلت نموًا بـ 22% بزيادة تُقدر بـ 34,096 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023م البالغة 155,502 مليار ريال، وسجلت نموًا على أساس ربعي بـ 8% بزيادة تُقدر بـ 14,480 مليار ريال، مقارنة بـ 175,119 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من نفس العام.