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وزير الخارجية يبحث مع بلينكن وهوكستين التطورات الإقليمية

صحيفة البلادaccess_time8 / رجب / 1446 هـ       7 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – متابعات

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية أمس، اتصالاً هاتفيًا بمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وطبقا لـ “واس” جرى خلال الاتصال مناقشة المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.
وفي وقت سابق، التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكستين، وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا الإقليمية الراهنة، بما فيها التطورات على الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان، مستشار سمو وزير الخارجية للشأن اللبناني.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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