وزير الخارجية يبحث مع بلينكن وهوكستين التطورات الإقليمية

البلاد – متابعات

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية أمس، اتصالاً هاتفيًا بمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وطبقا لـ “واس” جرى خلال الاتصال مناقشة المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

وفي وقت سابق، التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكستين، وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا الإقليمية الراهنة، بما فيها التطورات على الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان، مستشار سمو وزير الخارجية للشأن اللبناني.