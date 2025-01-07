مهرجان زيتون الجوف.. واجهة سياحية واقتصادية للمملكة

البلاد ــ سكاكا

على مدار 18 نسخة تحول مهرجان زيتون الجوف الدولي إلى أيقونة وواجهة سياحية وإعلامية واقتصادية للمملكة ومنطقة الجوف، تستقطب الاهتمام والزوار والسياح والاستثمارات من داخل المنطقة وخارجها، وتأتي النسخة الثامنة عشرة من المهرجان التي تُقام فعالياتها حاليًا بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا، بمشاركة محلية وإقليمية ودولية، وحضور لمنتجي الزيتون والزيت والصناعات التحويلية من الأفراد والشركات والجمعيات الزراعية.

وتُعد منطقة الجوف أرض الزيتون في المملكة، حيث تحتضن أكبر مزرعة زيتون في العالم وفق شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وتحتوي على أكثر من 5 ملايين شجرة ، فيما تبلغ عدد أشجار الزيتون في الجوف أكثر من 23 مليون شجرة، تنتج 150 ألف طن من زيتون المائدة سنويًا، فيما تنتج نحو 30 معصرة بالمنطقة أجود أنواع زيت الزيتون، وتضم المنطقة أكثر من 16 ألف مزرعة ومشروع لزراعة الزيتون.

وأوضح أمين منطقة الجوف رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أن المهرجان يحظى بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، ويسهم في إيجاد فرص وظيفية مؤقتة للعديد من أبناء وبنات المنطقة، إضافة إلى توفير منصات البيع والتسويق لمزارعي الزيتون والشركات الزراعية، ومنتجي زيت الزيتون والصناعات التحويلية مثل: منتجات التجميل والعناية الشخصية والفحم، مما يدعم اقتصاد المنطقة ويعود بأثر إيجابي على المجتمع المحلي والمساهمة في التنمية المستدامة.

ووفق الرئيس التنفيذي للمهرجان عمر بن عبدالعزيز الحموان، فإن مهرجان الزيتون الدولي يدرج في نسخه السابقة حتى أصبح أيقونة الجوف التي تجسد تفردها في إنتاج الزيتون، وزيت الزيتون الذي تنتج منه أكثر من 20 ألف طن سنويًا تعادل 80 % من إجمالي إنتاج المملكة من زيت الزيتون، كما جذب اهتمام المهتمين والخبراء من الخارج حتى أصبح مهرجانًا دوليًا بمشاركة 7 دول، حيث تحضر في هذه النسخة كل من إسبانيا وإيطاليا وتركيا ومصر والأردن وسوريا وفلسطين.

ويشهد المهرجان زيارة العديد من السياح من خارج المملكة الذي عبروا عن إعجابهم بما رأوه من منتجات متميزة وعروض مختلفة .

وأكد محمد بن حميد من سلطنة عُمان، أن المهرجان أصبح علامة بارزة وينتظره المهتمون وعشاق عالم الزيتون، مشيرًا إلى أن المنتجات المعروضة ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.