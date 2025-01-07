مشاريع جديدة للإسكان التنموي في الجوف

البلاد – متابعات

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على أعمال وأنشطة الإسكان التنموي، ومستوى التقدم في تحقيق المستهدفات، وكذلك في مجال التطوّع الإسكاني، منوهًا بما توليه القيادة الرشيدة- أيدها الله- من اهتمام ورعاية بكل ما يوفّر الراحة والاستقرار للأسر السعودية، ويُسهم في إيجاد حلول تنموية مستدامة، تعزز جودة حياة الأسر المستفيدة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التّنموي بالمنطقة الـ30، بحضور جميع أعضاء اللجنة؛ حيث جرى استعراض إنجازات برنامج الإسكان التنموي، وأبرزها تسليم (350) وحدة سكنية للمستفيدين بمشروع نسيم طبرجل، واستلام بعض الأعمال المنفذة بالمشاريع، ومنها مشروع منازل دومة الجندل بعدد (37) وحدة لتسليمها للمستفيدين.

وحث سموه على تأسيس جمعيات تعنى بالخدمات الإسكانية، ودعمها من رجال الأعمال؛ للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 بنمو القطاع غير الربحي ورفع المساهمة في الناتج المحلي، وتحقيق الترابط بين أفراد المجتمع.