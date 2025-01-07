مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إغاثية متنوعة في بلدة نصيب بمحافظة درعا السورية

درعا : واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مساعدات غذائية وإيوائية في بلدة نصيب بمحافظة درعا في الجمهورية العربية السورية، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري.

ووصلت إلى مطار دمشق الدولي حتى الآن 7 طائرات إغاثية تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية، ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي، كما عبرت 60 شاحنة إغاثية سعودية منفذ نصيب الحدودي لسوريا ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي اللذيّن يسيرهما مركز الملك سلمان للإغاثة، وتشتمل حمولة الشاحنات على مواد غذائية وإيوائية وطبية مقدمة للشعب السوري الشقيق للتخفيف من آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها حاليًا.

يأتي ذلك تجسيدًا للدور الإنساني الذي تقدمه المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوري الشقيق، والتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.