في المؤتمر الصحفي لمواجهة برشلونة وأتليتك بلباو: فالفيردي: خصمنا فريق كبير.. ولدينا الرغبة في التأهل.. فليك: جاهزيتنا عالية.. وهدفنا واضح

جدة – بدر النهدي

تصوير- سلطان المنصور

أكد إرنيستو فالفيردي، مدرب فريق أتلتيك بيلباو، جاهزية فريقه لخوض منافسات السوبر الإسباني، مشددًا على أهمية التركيز والتروي خلال المواجهة المرتقبة أمام برشلونة غداً.

وقال فالفيردي: “نحن جاهزون للبطولة بعد فترة جيدة من التدريبات، نعلم أن المباراة ستكون معقدة وصعبة، لكن لدينا ما يلزم من إمكانات لتحقيق الفوز، هذه بطولة مهمة بالنسبة لنا كفريق، وللاتحاد الإسباني، ولجميع الفرق المشاركة”.

وأضاف: “لم نفز بأي بطولات منذ فترة، ولكن هذه البطولة تمنحنا فرصة لتغيير ذلك، نمتلك الزخم بفضل النتائج الإيجابية الأخيرة، وسنعمل على ترجمة هذا الزخم على أرض الميدان غدًا”.

وأشار المدرب إلى صعوبة مواجهة برشلونة، قائلًا:” برشلونة فريق كبير، وعلينا أن نكون في أفضل مستوى أمامهم، لدينا فرصة كبيرة للفوز بالكأس، ونحن نعرف الخصم جيدًا، وسنركز على تقديم أفضل ما لدينا”.

من جهته، أوضح أوسكار دي ماركوس، قائد فريق أتلتيك بيلباو، جاهزية الفريق لخوض المواجهة المرتقبة أمام برشلونة، مشددًا على أهمية البداية القوية والتحكم بمجريات اللقاء لتحقيق الفوز والوصول إلى النهائي.

وقال دي ماركوس: “حضرنا واستعددنا بشكل ممتاز، وسنقدم أفضل ما لدينا. قدمنا أداءً جيدًا أمام برشلونة في العام الماضي، ونعمل على تكرار ذلك، وتقديم المزيد في هذه المباراة”.

وأضاف: “سنحاول بدء المباراة برتم قوي، والسيطرة على مجرياتها منذ الدقيقة الأولى. لدينا فرصة حقيقية للفوز إذا نجحنا في استغلال نقاط الضعف”.

واختتم أوسكار حديثه قائلًا: “هدفنا واضح، وهو تحقيق الفوز والوصول إلى النهائي، سنبذل كل ما لدينا لتحقيق ذلك”.

من جانب آخر، أكد هانز فليك، مدرب فريق برشلونة، جاهزية فريقه لخوض المباراة المقبلة أمام أتلتيك بيلباو، مشيرًا إلى أهمية اللقاء وصعوبة المنافس.

وقال فليك: “جميع اللاعبين مستعدون وتركيزهم منصب بالكامل على المباراة، نقوم بكل ما هو مطلوب منا من ناحية التدريبات والتحضير، وسنرى ما سيحدث في النهاية”.

وأضاف: “اللعب ضد أتلتيك بيلباو دائمًا ما يكون صعبًا، إنه فريق قوي، يضم لاعبين مميزين، ويمتلك فلسفة كروية واضحة، لكننا جاهزون لتأكيد أننا في حالة جيدة”.

وختم المدرب حديثه بالقول: “الفوز بهذا اللقب سيكون أمرًا مهمًا جدًا بالنسبة لنا، وسنعمل بكل قوتنا لتحقيق ذلك”.

وأكد رافينها، لاعب فريق برشلونة، أهمية مواجهة أتلتيك بيلباو في كأس السوبر الإسباني، مشددًا على ضرورة تقديم أفضل ما لدى الفريق للقتال من أجل اللقب.

وقال رافينها: “كما ذكرت عدة مرات، يجب أن نكون مستعدين للقتال من أجل جميع الألقاب، ولدينا الآن فرصة للبدء بكأس السوبر، إنه لقب يمكن أن يمنحنا الكثير من الثقة فيما تبقى من الموسم”.

وأضاف: “لدينا العديد من المشجعين هنا في السعودية، واللعب أمامهم في هذه البطولة الخاصة أمر مميز للغاية، بالنسبة لي، هذه هي المرة الثالثة التي أزور فيها السعودية، ومحبة الجماهير العربية دائمًا ما تكون شعورًا مذهلًا”.

وتابع حديثه عن المباراة قائلًا: “نحن ندرك أنها ستكون مباراة صعبة، لكن علينا أن نكون إيجابيين، ونتخطى أي تحديات أو سلبيات، ونواصل العمل بشكل إيجابي لتحقيق الفوز”.