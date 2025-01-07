طريقة عمل مقلوبة اللحم الأردنية

وصفة مقلوبة اللحم لها العديد من طرق التحضير بحسب الدولة ولكن يتفق الجميع علي مذاقها الرائع

المقادير اللازمة

كيلو لحم ضأنى

3 كوب ارز مصري

كوب أرز بسمتي

3 حبة بطاطس حجم متوسط

2 حبة جزر

4 حبة باذنجان

ملعقة كبيرة ملح

بهارات مشكلة

مكسرات حسب الرغبة للتزيين

كوب زيت نباتي للقلي

طريقة العمل

يغسل اللحم ويوضع في قدر على النار مع كمية من الزيت، ويقلى قليلاً، تضاف البهارات مثل القرفه والفلفل الاسود وورق الغار والهيل ويقلب جيداً.

يضاف كمية من الماء الساخن ثم تغطة القدر وتترك حتى الاستواء.

تقطع البطاطس الى دوائر وتقلى حتى تأخذ اللون الذهبي، كذلك الجزر يقطع دوائر ويقلى.

يقشرالباذنجان ويقطع دوائر وينقع بقليل من الملح حتى لايتشرب زيت ثم يصفى ويقلى حتى يأخذ اللون الذهبي

ينقع الارز بخلط النوعين مع بعض ويصفى ويقلب معه القليل من البهارات.

يصفى اللحم بعد استوائه.

في قدر، يوضع طبقه اللحم وطبقه من البطاطس وطبقه جزر وطبقه الباذنحان ثم الارز وعليه مرقه اللحم بمقدار غمرة الارز

وتتغطى وتترك حتى تنضج على نار متوسطه ثم تهدأ النار من تحتها، يقلب وتزين بالمكسرات