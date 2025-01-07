المرأه صحة و عافية

طريقة عمل كيك البسيمة بجوز الهند

نيفين عباسaccess_time8 / رجب / 1446 هـ       7 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي جوز الهند وصفة كيك غني وهش

المقادير اللازمة
2 كوب دقيق
1/2 1 كوب جوز الهند
3 بيضة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
400 جرام حليب مركز ومحلى
1/2 كوب زبدة مذابة
2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

للسيرب
100 جرام سكر
100 ملليلتر ماء
قطرات عصير الليمون

طريقة العمل
خلط الدقيق وجوز الهند والبيض والفانيليا والحليب المركز والزبدة والبيكنج باودر
يوضع الخليط فى صينية ضحلة ويخبز فى فرن بدرجة حرارة 170 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة تقريباً او حتى تخرج منه السكين بدون ان يلتصق بها شىء
تسقي بالشربات وتزين بجوز الهند

السيرب
يغلى الماء والسكر والليمون ثم يترك ليغلي على موقد هادئ الحرارة لمدة 5 دقائق

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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