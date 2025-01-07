طريقة عمل كيك البسيمة بجوز الهند

لمحبي جوز الهند وصفة كيك غني وهش

المقادير اللازمة

2 كوب دقيق

1/2 1 كوب جوز الهند

3 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

400 جرام حليب مركز ومحلى

1/2 كوب زبدة مذابة

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

للسيرب

100 جرام سكر

100 ملليلتر ماء

قطرات عصير الليمون

طريقة العمل

خلط الدقيق وجوز الهند والبيض والفانيليا والحليب المركز والزبدة والبيكنج باودر

يوضع الخليط فى صينية ضحلة ويخبز فى فرن بدرجة حرارة 170 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة تقريباً او حتى تخرج منه السكين بدون ان يلتصق بها شىء

تسقي بالشربات وتزين بجوز الهند

السيرب

يغلى الماء والسكر والليمون ثم يترك ليغلي على موقد هادئ الحرارة لمدة 5 دقائق