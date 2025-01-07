شاهد| القادسية يتخطى التعاون ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

البلاد- جدة
حقق فريق القادسية فوزا كبيرا على نظيره التعاون، مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 3-0، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
سجل اللاعب بيير ايمريك ابواميانج الهدف الأول لفريق القادسيةفي الدقيقة 34، قبل أن يضيف كاميرون بويرتاس الهدف الثاني في الدقيقة 36.
وجاء الهدف الثالث لفريق القادسية في الدقيقة 49 عن طريق اللاعب جوليان كينيويس.
وبتلك النتيجة، تأهل فريق القادسية إلى نصف نهائي كأس الملك، ليرافق الشباب والرائد.
🎥 الهدف الأول لـ @Alqadsiah ⚽️
⏰ '34 أوباميانغ#التعاون_القادسية 0 – 1#أغلى_الكؤوس 🏆pic.twitter.com/1EN0hj2iXi
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) January 7, 2025
🎥 الهدف الثاني لـ @Alqadsiah ⚽️
⏰ '36 كاميرون بويرتاس#التعاون_القادسية 0 – 2#أغلى_الكؤوس 🏆pic.twitter.com/EhY13bkLLW
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) January 7, 2025
🎥 الهدف الثالث لـ @Alqadsiah ⚽️
⏰ '49 جوليان كينيونيس#التعاون_القادسية 0 – 3#أغلى_الكؤوس 🏆pic.twitter.com/E6YBco56Os
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) January 7, 2025