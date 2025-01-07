الرياضة

شاهد| القادسية يتخطى التعاون ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

صحيفة البلادaccess_time8 / رجب / 1446 هـ       7 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق القادسية فوزا كبيرا على نظيره التعاون، مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 3-0، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

سجل اللاعب بيير ايمريك ابواميانج الهدف الأول لفريق القادسيةفي الدقيقة 34، قبل أن يضيف كاميرون بويرتاس الهدف الثاني في الدقيقة 36.

وجاء الهدف الثالث لفريق القادسية في الدقيقة 49 عن طريق اللاعب جوليان كينيويس.

وبتلك النتيجة، تأهل فريق القادسية إلى نصف نهائي كأس الملك، ليرافق الشباب والرائد.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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