شاهد| الاتحاد يُقصي الهلال بـ” الترجيحية” ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

محمود العوضي-جدة
تصوير- عبدالله الفهيدي
أكمل فريق الاتحاد عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما فاز على نظيره الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، بركلات الترجيح( 3-1 ) في اللقاء الذي جمعهما على ملعب المملكة أرينا في الرياض، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.
شهدت الدقيقة 12، مغادرة لاعب الهلال ميتروفيتش للملعب بسبب الإصابة، ودخل ليوناردو بديلًا عنه.
أحرز كريم بنزيما الهدف الأول لفريق الاتحاد، مستغلا عرضية أرضية داخل منطقة جزاء الهلال، ليرواغ المدافع ويسكن الكرة بطريقة رائعة داخل شباك الحارس ياسين بونو.
وتعادل سالم الدوسري لفريق الهلال في الدقيقة 72، مستغلا خطأ دفاعيًا من لاعبي الاتحاد.
وانتهى الشوط الثاني بتعادل الفريقين بنتيجة 1-1، ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين.
نجح البرازيلي ماركوس ليوناردو في تسجيل الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الإضافي الأول. ورد اللاعب كريم بنزيما بالهدف الثاني لفريق الاتحاد في الدقيقة 114.
انتهي الشوطان الإضافيان بالتعادل 2/2؛ ليلجأ الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية، التي حسمها فريق الاتحاد لصالحه( 3-1).
بهذا الفوز، تأهل فريق الاتحاد لنصف نهائي كأس الملك.
يذكر أن قرعة نصف نهائي البطولة، ستجري يوم غد الأربعاء في تمام السادسة مساء بالرياض.
🎥 الهدف الأول لـ @ittihad ⚽️
⏰ '63 كريم بنزيما #الهلال_الاتحاد 0 – 1#أغلى_الكؤوس 🏆
pic.twitter.com/ZDHakUnyyp
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) January 7, 2025
🎥 الهدف الأول لـ @Alhilal_FC ⚽️
⏰ '71 سالم الدوسري #الهلال_الاتحاد 1 – 1#أغلى_الكؤوس 🏆
pic.twitter.com/EZtUR3HZ4v
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) January 7, 2025
هددددددف⚽!
الحربي يصنع وليوناردو في شباك رايكوفيتش ⚽🔥
الهلال 2 × 1 الاتحاد#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين #الهلال_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/9U6usTkuYW
— SSC (@ssc_sports) January 7, 2025
هددددددف⚽!
الاتحاد يعود في المباراة بأقدام بنزيما ⚽🔥
الهلال 2 × 2 الاتحاد#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين #الهلال_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/fQhowL8plH
— SSC (@ssc_sports) January 7, 2025
رايكوفيتش يُهدي الاتحاد بطاقة التأهل لنصف النهائي ✅
– الهلال يُقصى من كأس الملك 🔵❌#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين #الهلال_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/wuLzYjLJvf
— SSC (@ssc_sports) January 7, 2025