الإقتصاد

زراعة البُن في رجال ألمع..رافد اقتصادي واعد

صحيفة البلادaccess_time8 / رجب / 1446 هـ       7 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ أبها

عادت مهنة زراعة البن في محافظة رجال ألمع إلى واجهة المشهد الاقتصادي في منطقة عسير واهتمام المزارعين الذين أحيوا بعض المزارع القديمة التي اشتهرت بزراعة البن وتسويقه.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجمعية البُن التعاونية بمحافظة رجال ألمع علي عبدالله صياد أن الأهالي في المحافظة أحيوا خلال السنوات الأخيرة عدة مزارع قديمة، وعملوا على تطويرها واستخدام الطرق الحديثة في زراعتها , وبلغ عددها حتى الآن 286 مزرعة تحتوي على 93082 شجرة، منها 63328 شجرة بُن مثمرة تنتج نحو 33216 كيلو من البُن سنويًا.

وتقدم الجمعية – حسب حديث “صياد” – العديد من البرامج التوعوية للمزارعين وورش العمل عبر مهندسين زراعيين متخصصين، الذين يقومون بتدريب وتأهيل المزارعين وتعزيز قدراتهم في زراعة البُن بالطرق الحديثة، وتعظيم جودة محاصيل البُن داخل مزارع المحافظة، مبينًا أن الجمعية تَمُد المزارعين بالأسمدة والمعدات وأنظمة الري المتكاملة وأدوات الزراعة مثل المجارف والمحاريث والمعازق والمعاول وجميع آلات الحفر، وذلك في إطار الدعم المستمر لنجاح الأنشطة الزراعية حتى تسهم في دعم اقتصاد المحافظة والمملكة بشكل عام، في ضوء رؤية المملكة 2030 للتحول من الرعوية إلى التنمية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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