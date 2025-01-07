زراعة البُن في رجال ألمع..رافد اقتصادي واعد

البلاد ــ أبها

عادت مهنة زراعة البن في محافظة رجال ألمع إلى واجهة المشهد الاقتصادي في منطقة عسير واهتمام المزارعين الذين أحيوا بعض المزارع القديمة التي اشتهرت بزراعة البن وتسويقه.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجمعية البُن التعاونية بمحافظة رجال ألمع علي عبدالله صياد أن الأهالي في المحافظة أحيوا خلال السنوات الأخيرة عدة مزارع قديمة، وعملوا على تطويرها واستخدام الطرق الحديثة في زراعتها , وبلغ عددها حتى الآن 286 مزرعة تحتوي على 93082 شجرة، منها 63328 شجرة بُن مثمرة تنتج نحو 33216 كيلو من البُن سنويًا.

وتقدم الجمعية – حسب حديث “صياد” – العديد من البرامج التوعوية للمزارعين وورش العمل عبر مهندسين زراعيين متخصصين، الذين يقومون بتدريب وتأهيل المزارعين وتعزيز قدراتهم في زراعة البُن بالطرق الحديثة، وتعظيم جودة محاصيل البُن داخل مزارع المحافظة، مبينًا أن الجمعية تَمُد المزارعين بالأسمدة والمعدات وأنظمة الري المتكاملة وأدوات الزراعة مثل المجارف والمحاريث والمعازق والمعاول وجميع آلات الحفر، وذلك في إطار الدعم المستمر لنجاح الأنشطة الزراعية حتى تسهم في دعم اقتصاد المحافظة والمملكة بشكل عام، في ضوء رؤية المملكة 2030 للتحول من الرعوية إلى التنمية.