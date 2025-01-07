رالي داكار|الجنوب إفريقي فارياوا يحسم المرحلة الثالثة.. والعطية يزيح الراجحي عن المركز الثاني

البلاد- جدة

أحرز الجنوب إفريقي ساوود فارياوا (تويوتا غازو ريسينغ) الثلاثاء المركز الأول في المرحلة الثالثة من رالي دكار الصحراوي بين بيشة والحناكية، فيما أزاح القطري ناصر العطية (داسيا) السعودي يزيد الراجحي (أوفردرايف) عن المركز الثاني للترتيب العام.

وقطع فارياوا مسافة المرحلة التي تم اختصارها من 496 كلم الى 327 كلم بسبب الأمطار، بزمن 3 ساعات و16 دقيقة و52 ثانية بفارق 33 ثانية أمام الفرنسي غيرلان شيشري (إكس ريد ميني) ودقيقة و48 ثانية امام الاميركي سيث كينتيرو (تويوتا غازو ريسينغ)، بطل المرحلة الأولى.

وحل العطية، بطل الرالي خمس مرات، سادسًا بفارق ثلاث دقائق و34 ثانية عن بطل المرحلة، واستغل العطية معاناة الراجحي في هذه المرحلة؛ حيث أنهاها في المركز السابع عشر بفارق 14 دقيقة و31 ثانية، وانتزع منه المركز الثاني في الترتيب العام.

كما قلَّص العطية الفارق من 11:14 دقيقة الى 7:17 دقائق عن الجنوب إفريقي هنك لاتيغان الثاني عشر، بفارق 7:31 دقائق خلف مواطنه فارياوا.

وتراجع الراجحي الى المركز الرابع في الترتيب العام بعدما تخطاه السويدي ماتياس إكستروم (فورد) بحلوله سابعًا

وتعرض سائق داسيا الفرنسي سيباستيان لوب الى حادث وأنهى المرحلة في المركز الرابع والثلاثين متأخرًا بساعة وثلاث دقائق و20 ثانية عن فارياوا، في انتكاسة من شأنها أن تكلفه حلمه بالفوز بالرالي هذا العام.

ووقع الحادث في الكيلومتر الثاني عشر من المرحلة؛ حيث انقلبت سيارة لوب البالغ من العمر 50 عامًا بعد ارتداد سيئ؛ ما أدى إلى أضرار جسيمة بالمركبة.

واستأنف السائق الفرنسي ومساعده البلجيكي فابيان لوركان السباق بعد خمس دقائق من التوقف والإصلاحات، لكن عواقب الحادث كانت محسوسة لبقية السباق.

وأعرب لوب عن أسفه قائلًا:” تمكننا من الاستمرار في المنافسة، ولكن فجأة انكسر قضيب التوجيه، بسبب الانقلاب على ما أعتقد (…) ثم واجهنا مشكلة مع ارتفاع درجة حرارة المحرك. حاولنا إنهاء المرحلة. وصلنا إلى هناك ولكن في النهاية خسرنا ساعة”.

وجاء الحادث بعد يوم من اضطرار الإسباني كارلوس ساينس حامل اللقب إلى الانسحاب بسبب أضرار في قضبان الأمان بعد انقلاب سيارته فورد رابتور مرتين على مدى يومين خلال المرحلة الثانية الماراثونية “48 ساعة كرونو”.

ولا يزال لوب، بطل العالم للراليات تسع مرات، يلهث في مشاركته التاسعة نحو لقبه الأول في رالي دكار بعدما اقترب منه مرات عدة لكنه لم يفز به قط (المركز الثالث في 2019 و2024، والثاني في 2017، 2022 و2023).

وفي فئة الدراجات النارية، فاز الإسباني لورنسو سانتولينو بالمرحلة الثالثة بزمن 3 ساعات و44 دقيقة و34 ثانية، فيما حافظ الاسترالي دانيال ساندرز على صدارة الترتيب العام رغم حلوله في المركز الرابع عشر.

وهو الفوز الأول لدراج شيركو البالغ من العمر 37 عاماً في سبع مشاركات في رالي داكار.

وشهدت المرحلة مبارزة شرسة على صدارة السباق بين سانتولينو والجنوب إفريقي برادلي كوكس (كيه تي أم). تمت معاقبة الأخير بـ6 دقائق عند النهاية بسبب السرعة، واحتل المركز الثاني عشر بفارق 7 دقائق و21 ثانية عن البطل. وحل الأميركيان ريكي برابيك وسكايلر هاوز (هوندا) في المركزين الثاني والثالث بفارق 4 دقائق و10 ثوان و4 دقائق و14 ثانية تواليًا.