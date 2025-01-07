الإقتصاد

تنامي السجلات التجارية المُصدرة لـ 67 %

صحيفة البلادaccess_time8 / رجب / 1446 هـ       7 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الرياض

أصدرت وزارة التجارة نشرتها الربعية الموجزة لقطاع الأعمال للربع الرابع من العام 2024م، متضمنة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة.

وأوضحت الوزارة ارتفاع إجمالي السجلات المُصدرة في الربع الرابع من هذا العام مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 67% حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل تجاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ليصل إجمالي السجلات التجارية إلى أكثر من 1.6 مليون سجل تجاري بجميع مناطق المملكة.

وسلطت النشرة الضوء على التطور في القطاعات الواعدة، وأبرزت نمو السجلات التجارية في أنشطة: خدمات الحوسبة السحابية، وتطوير التطبيقات، وحلول التقنية المالية، والرحلات السياحية، وفعاليات الترفيه، وتطوير المواهب وغيرها من الأنشطة الواعدة في رؤية المملكة 2030.

كما تناولت السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية التي تمثل رافدًا هامًا للاقتصاد الوطني، حيث نمت 10%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بإجمالي 40,953 سجلًا تجاريًا.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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