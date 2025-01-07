بمشاركة 4 فرق.. غدًا انطلاق كأس السوبر الإسباني في جدة

البلاد- جدة

تشهد جدة يوم غدٍ الأربعاء 8 يناير 2025م، انطلاق منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني، التي تقام في المملكة للمرة الخامسة، وتمتدّ حتى 12 من الشهر ذاته على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، بتنظيم وزارة الرياضة وبمشاركة أربعة فرق، هي: ريال مدريد، برشلونة، أتلتيك بيلباو، ريال مايوركا.

وتقام المباراة الأولى من البطولة التي تلعب بنظام خروج المغلوب، غداً الأربعاء عند العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بين برشلونة “وصيف النسخة الأخيرة” ضد أتلتيك بيلباو، على أن يلعب ريال مدريد “بطل النسخة الماضية من البطولة” أمام منافسه ريال مايوركا يوم الخميس الموافق 9 يناير، في ذات التوقيت، فيما ستكون المباراة النهائية يوم الأحد 12 يناير الجاري، في بطولة متوقع أن تحظى بحضور جماهيري محلي وعالمي كبير في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتعدّ هذه النسخة من كأس السوبر هي الخامسة في المملكة، بعد أن احتضنت أربع بطولاتٍ ماضية، حقّق منها ريال مدريد ثلاثاً، مقابل بطولةٍ واحدةٍ لفريق برشلونة، الذي يملك النصيب الأكبر من بطولات السوبر، بواقع 14 لقباً من أصل 27 بطولة، يليه ريال مدريد بـ12 لقباً، فيما يملك أتلتيك بيلباو، وديبورتيفو لاكورونيا، ثلاثة ألقابٍ لكل منهما، مقابل لقبين لفريق أتلتيكو مدريد.

يذكر أن بطولة كأس السوبر الإسباني، تأتي ضمن حزمةٍ من البطولات والفعاليات الرياضية، نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال استضافة أهم وأكبر الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية.