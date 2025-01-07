المحليات

النائب العام يتفقد مركز الحماية العدلية

صحيفة البلادaccess_time8 / رجب / 1446 هـ       7 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – متابعات

تفقد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وذلك ضمن زيارة تفقدية للمركز، اطلع خلالها على جانب من التقنيات الحديثة الهادفة إلى تعزيز سرية المعلومات وحماية البيانات، بما يضمن أمن الأفراد وخصوصية الإجراءات.

ونوه معاليه بالاهتمام الكبير، الذي توليه القيادة الرشيدة- حفظها الله- لتطوير البيئة التشريعية في المملكة، مؤكدًا حرصها المستمر على تعزيز أعلى مستويات الأمن والاستقرار، تزامنًا مع ما تشهده البلاد من تطور شامل في مختلف المجالات، ما يجعلها وجهة رائدة للاستقرار والاستثمار.

وقد تابع النائب العام سير العمل بالمركز والنتائج، بما يعكس تطبيق أعلى معايير العدالة وحماية الحقوق، مؤكدًا أن هذا النظام يمثل نقلة نوعية في تعزيز الحماية العدلية للمشاركين في الإجراءات القضائية، وتشمل جميع الإجراءات والتدابير والضمانات المخصصة لحماية الضحايا والمبلغين والشهود والخبراء وأقاربهم، بالإضافة إلى أي شخص قد يتعرض للخطر نتيجة لذلك.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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