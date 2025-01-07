النائب العام يتفقد مركز الحماية العدلية

البلاد – متابعات

تفقد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وذلك ضمن زيارة تفقدية للمركز، اطلع خلالها على جانب من التقنيات الحديثة الهادفة إلى تعزيز سرية المعلومات وحماية البيانات، بما يضمن أمن الأفراد وخصوصية الإجراءات.

ونوه معاليه بالاهتمام الكبير، الذي توليه القيادة الرشيدة- حفظها الله- لتطوير البيئة التشريعية في المملكة، مؤكدًا حرصها المستمر على تعزيز أعلى مستويات الأمن والاستقرار، تزامنًا مع ما تشهده البلاد من تطور شامل في مختلف المجالات، ما يجعلها وجهة رائدة للاستقرار والاستثمار.

وقد تابع النائب العام سير العمل بالمركز والنتائج، بما يعكس تطبيق أعلى معايير العدالة وحماية الحقوق، مؤكدًا أن هذا النظام يمثل نقلة نوعية في تعزيز الحماية العدلية للمشاركين في الإجراءات القضائية، وتشمل جميع الإجراءات والتدابير والضمانات المخصصة لحماية الضحايا والمبلغين والشهود والخبراء وأقاربهم، بالإضافة إلى أي شخص قد يتعرض للخطر نتيجة لذلك.