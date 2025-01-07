المنتخب السعودي للجولف يشارك في البطولة العربية الثانية للمحترفين بالمغرب

الرياض – محمد الجليحي

يستعد لاعبو الجولف السعوديون للمشاركة في النسخة الثانية من البطولة العربية للمحترفين في الجولف، التي ستقام في منتجع مازاغان بالمغرب خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير.

تأتي المشاركة السعودية ضمن جهود الاتحاد السعودي للجولف لتعزيز مكانة المملكة في المشهد الرياضي العربي والدولي، وإبراز المواهب السعودية في هذه رياضة الجولف.

ويمثل السعودية في البطولة مجموعة من أبرز لاعبي الجولف المحترفين، ومن بينهم عثمان الملا وسعود الشريف، اللذان يعدّان من الأسماء اللامعة في المشهد الرياضي السعودي، حيث يسعيان إلى تحقيق نتائج مميزة في هذه البطولة.

كما يشارك من السعودية كل من عبدالكريم النجران وعلي بابطين ضمن فئة الهواة، مما يعكس التزام المملكة بدعم وتنمية المواهب الشابة في رياضة الجولف.

وتأتي هذه المشاركة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الرياضة في المملكة ، حيث يسعى الاتحاد السعودي للجولف إلى توفير الفرص للاعبين السعوديين للتنافس في البطولات الدولية والعربية الكبرى، وتحقيق إنجازات تسهم في تعزيز مكانة المملكة الرياضية على المستوى العالمي.

وتُعد البطولة العربية للمحترفين في الجولف منصة مهمة لإبراز المواهب السعودية والعربية، كما توفر فرصة لتعزيز التفاعل الرياضي بين الدول العربية من خلال هذه الرياضة المتطورة.

وتُعبر هذه البطولة التي ينظمها الاتحاد الملكي المغربي للجولف بالتنسيق مع الاتحاد العربي للجولف، عن طموح مشترك يتمثل في تطوير رياضة الجولف في العالم العربي، وإبراز المواهب الإقليمية، وتعزيز العلاقات العربية من خلال التفوق الرياضي.