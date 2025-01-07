اللجنة المنظمة لرالي داكار تُجري تعديلاً في نتائج فئة السيارات.. والراجحي يتراجع للمركز الثاني في المرحلة الثانية

البلاد- جدة

أعلنت اللجنة المنظمة لرالي داكار السعودية، يوم الاثنين 6 يناير 2025م، تعديل نتائج المرحلة الثانية “كرونو 48” في فئة السيارات، والتي استمرت لمدة يومين، وقطع فيها المتسابقون مسافة 1058 كلم، منها 967 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة التوقيت.

وكانت اللجنة قد أعلنت في وقتٍ سابق من يوم الاثنين، فوز السعودي يزيد الراجحي سائق فريق “أوفر درايف” بالمركز الأول في فئة السيارات، ليتراجع إلى المركز الثاني، ويحصد زميله في الفريق الليتواني روكاس باسيوشكا صدارة ترتيب المرحلة، فيما حلّ زميلهما الأرجنتيني خوان كروز ياكوبيني في المركز الثالث، كما تراجع القطري ناصر العطية سائق فريق “داسيا ساندرايدرز” إلى المركز الخامس، بعد أن كان ثالثاً.

وفي الترتيب العام، حافظ الجنوب إفريقي هينك لاتيغان سائق فريق “تويوتا غازو” على الصدارة، فيما حلّ السعودي يزيد الراجحي سائق “أوفر درايف” ثانياً، ومن خلفه القطري ناصر العطية سائق فريق “داسيا ساندرايدرز” في المرتبة الثالثة.

الجدير بالذكر أن رالي داكار، يقام في المملكة العربية السعودية للمرة السادسة على التوالي، ويستمر حتى 17 يناير 2025م، فيما ستنطلق المرحلة الثالثة من الرالي اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، وذلك في تمام السابعة صباحاً.