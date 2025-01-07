الشرقية تستعد لموسم الأمطار

البلاد – الدمام

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، أهمية جاهزية الجهات المعنية لموسم الأمطار العمل بالتكامل والتنسيق؛ للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات، مثمنًا ما نفذ من أعمال وإجراءات للوقاية من مخاطر السيول والأمطار الغزيرة، وتنفيذ الإجراءات لجميع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال ترؤسه في مقر الإمارة أمس، اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسة، بحضور معالي أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، ومدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء ماجد بن محمد الموزان، وأعضاء اللجنة من القيادات العسكرية والمدنية؛ لاستعراض الاستعدادات من جميع الجهات المعنية بمدينة الدمام ومحافظات المنطقة، وعرض للتمارين والفرضيات المنفذة بالمنطقة ومشاريع الأمانة؛ لدرء مخاطر الأمطار والسيول.