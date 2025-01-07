الرياضة

الخليج يجدد عقد” حمسل وحمزي” حتى 2027

صحيفة البلادaccess_time8 / رجب / 1446 هـ       7 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-البلاد
أعلن نادي الخليج السعودي عن تجديد عقد الظهير الأيمن سعيد حمسل والجناح الأيمن منصور حمزي لمدة موسمين مقبلين، في خطوة تؤكد التزام النادي بالحفاظ على مواهبه وتعزيز استقراره الفني في لعبة كرة القدم.

ويُعد اللاعبان سعيد حمسل ومنصور حمزي من الركائز الأساسية في الفريق، حيث قدما مستويات مميزة خلال المواسم الماضية، وساهما بشكل كبير في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ويأتي هذا التجديد ضمن استراتيجية النادي لبناء فريق قوي قادر على المنافسة في واحد من أقوى دوريات العالم.


وعبّر حمسل وحمزي عن سعادتهما بتجديد عقديهما مع النادي، مؤكدين عزمهما على تقديم أفضل ما لديهما لخدمة الفريق وإسعاد جماهيره الوفية.

من جانبه أشاد مجلس إدارة نادي الخليج بجهود اللاعبان وأدائهما المميز، معبرًا عن ثقته في قدرتهما على تقديم المزيد من العطاء خلال المواسم المقبلة.

الجدير بالذكر أن نادي الخليج يعمل حاليًا على تعزيز صفوفه وتجديد عقود لاعبيه لضمان تحقيق تطلعاته في المنافسات القادمة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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