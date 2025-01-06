1.6 مليار ريال لمشاريع مياه في مكة المكرمة

البلاد ــ الرياض

أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الغربي عن بدءها تنفيذ مشروعات للخدمات المائية في مدينة مكة المكرمة بكُلفة تجاوزت (1.6) مليار ريال، وذلك ضمن إستراتيجياتها لتطوير البُنى التحتية للقطاعين المائي والبيئي، ورفع نسب التغطية في المدن والمحافظات.

وأوضحت أن المشروعات ستخدم نحو 3 ملايين مستفيد سنويًا، من خلال تنفيذ مشروعات استبدال خطوط النقل الرئيسة لمياه الشرب بالدائري الثالث للمرحلتين الأولى والثانية، والتي تشمل تنفيذ خطوط مياه رئيسة بأطوال قاربت (29) كيلومترًا طوليًا لخدمة (16) حيًا بمكة المكرمة؛ وهي: (أجياد 1 و 2، وشارع الحج، والحمراء، والأندلس، والعزيزية، وبطحاء قريش، والخليج، والكواشك، وحي الملك فهد، المغمس، النزهة، النوارية، الراشدية، السلامة، الزاهر)، بالإضافة إلى تغذية مشروع وجهة مسار.

وبيّنت الشركة أن المشروعات تهدف إلى مواكبة الاحتياج المائي في العاصمة المقدسة، ورفع الكفاءة التشغيلية في ظل زيادة أعداد الزوار والمعتمرين، بالإضافة إلى خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين في موسمي رمضان والحج، والتوسع في تنفيذ المشاريع المائية المستقبلية.

وأكدت أن هذه المشروعات تأتي امتدادًا لحزمة المشاريع التي بدأت تنفيذها مؤخرًا في مناطق المملكة المختلفة؛ لتسهم بعد الانتهاء من تنفيذها في تعزيز البُنى التحتية للقطاعين المائي والبيئي، وتحقيق استمرارية كفاءة العمليات التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.