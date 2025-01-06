هيئة الإحصاء تُطلق خدمة توفير البيانات الدقيقة

البلاد ــ الرياض

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر مركز البيانات الدقيقة خدمة توفير البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة؛ بهدف تمكين متخذي القرار وراسمي السياسات في القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين والمهتمين بالشأن الإحصائي للتعامل مع البيانات لأغراض تحليل البيانات وبناء نماذج البيانات، والتعرف على الفرص وتحديد التحديات المستقبلية في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في دعم مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضحت الهيئة أن مركز البيانات الدقيقة سوف يوفر بياناته بطريقة جديدة، وذلك من خلال الوصول إلى أنواع متعددة من البيانات (المنظمة، شبة المنظمة، غير المنظمة) وفي مجالات متعددة والعمل على تجربة تحليل البيانات بطريقة التحليل الوصفي والتنبؤي، مما يسهم في تعزيز دور الهيئة كمزود للإحصائيات الرسمية وتزويد الباحثين ببيانات دقيقة ذات جودة عالية ومواكبة الطلب العالي على البيانات ودعم تطوير إستراتيجيات وخطط التنمية وبرامج ومؤشرات الأداء من خلال إطار تكاملي مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لتوفير بيانات دقيقة تقيس مختلف الجوانب، بما يساعد في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، أن العمل الإحصائي الذي تضطلع به الهيئة يُعد رافدًا من روافد تحقيق مستهدفات رؤية المملكة التي تعزز مبدأ الشفافية من خلال وصول المختصين والمعنيين إلى البيانات الإحصائية، والتعامل معها بما يحفظ خصوصية المدليين بالبيانات من الأفراد والكيانات الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى أن الإحصاءات التي توفرها الهيئة تعد من أهم المصادر التي يعتمد عليها في الدراسات والتحليلات التي تساعد في قياس التقدم واتخاذ القرارات الإستراتيجية نحو تحقيق أهداف الرؤى الوطنية والتنمية المستدامة، عبر العمل المشترك مع الجهات ذات العلاقة لرفع مستوى الأداء فيما يتعلق بتبادل البيانات الإحصائية واستكمال العمل على تنفيذ الخطة الإستراتيجية الإحصائية ودقة وجودة المعلومات التي يقدمها مركز البيانات الدقيقة.

وأضاف الدكتور الدوسري: “استطعنا من خلال عمليات التخطيط والتطوير المؤسسي المستمر أن نعزز الخدمات المقدمة من مركز البيانات الدقيقة، وذلك في إطار التحول الشامل الذي تشهده الهيئة على كافة الأصعدة، سعيًا إلى تحقيق أعلى معايير الجودة في خدمة مختلف القطاعات والأفراد.

يُذكر أنَّ كافة المعلومات والبيانات التي يقُدمها مركز البيانات الدقيقة للقطاعين العام والخاص والأفراد والجهات الدولية تُحفظ بسرية تامة مع ضمان حمايتها واستخدامها لأغراض إحصائية فقط، ويمكن الوصول إلى خدمات المركز من خلال رفع طلب زيارة عبر الرابط https://www.stats.gov.sa/micro-data أو التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحد للهاتف الإحصائي(199009) أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء(cs@stats.gov.sa).