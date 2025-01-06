منظومة سعودية كاملة لإغاثة الشعب السوري

البلاد – متابعات

استمرارًا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن، وصلت طلائع الجسر البري الإغاثي السعودي، الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوري؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة- حفظها الله.

وكانت 60 شاحنة قد عبرت في وقت سابق أمس، منفذ جابر جابر الحدودي للمملكة الأردنية الهاشمية باتجاه سوريا، تحمل على متنها مئات الأطنان من المواد الغذائية والإيوائية وكذا المستلزمات والأجهزة الطبية لدعم القطاع الصحي في كافة المناطق السورية، والإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة، التي يمر بها الشعب السوري الشقيق حاليًا.

في غضون ذلك، يتواصل الجسر الجوي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوري الشقيق؛ حيث وصلت إلى مطار دمشق الدولي أمس الطائرة الإغاثية السادسة، تحمل على متنها مواد غذائية وإيوائية وطبية.

برنامج” أمل”

من جهة ثانية، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن بدء التسجيل في برنامج” أمل” التطوعي السعودي للأشقاء في سوريا؛ بهدف تفعيل دور الأفراد في إيصال رسالة المملكة الإنسانية لمختلف دول العالم، وتقديم الخدمات الطارئة والطبية للمحتاجين في مختلف التخصصات، والتخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق من خلال البرامج التطوعية، إلى جانب تنشيط دور المتطوعين، وبناء قدراتهم في مجالات العمل الإنساني.

ويستهدف البرنامج العديد من التخصصات الطبية كـ(جراحة الأطفال، وجراحة التجميل، وجراحة النساء والولادة، وجراحة عامة، وطب طوارئ، والدعم النفسي، وجراحة عظام، وطب باطني، وجراحات القلب المفتوح والقسطرة، وأمراض الكلى، وطب عام، وصدرية، وطب الأطفال، وتخدير، وتمريض، وطب أسرة، وعلاج طبيعي، والنطق والتخاطب، وأطراف صناعية، وزراعة القوقعة، وغيرها من التخصصات الطبية).