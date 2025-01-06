“كود” يدعم الابتكار الرقمي ورواد الأعمال في المملكة

البلاد ــ الرياض

أعلن مركز ريادة الأعمال الرقمية “كود” التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن أبرز إنجازاته خلال عام 2024، التي تعكس تطورًا لافتًا في دعم الابتكار الرقمي وتمكين رواد الأعمال في المملكة.

وجاء التقرير ليبرز دور المركز كأحد المحركات الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال مبادرات وبرامج أسهمت في تعزيز منظومة ريادة الأعمال الرقمية.

ووفق التقرير؛ بلغ عدد المستفيدين أكثر من 17.3 ألف مستفيد، فيما دعم المركز أكثر من 400 شركة ناشئة في مختلف القطاعات الرقمية، إلى جانب خلق 1200 فرصة عمل جديدة من خلال مشاريعه ومبادراته.

وفي جانب الاستثمارات؛ حقق إجمالي استثمارات بقيمة 162 مليون ريال عبر أكثر من 50 جولة استثمارية، كما أسهم المركز في تعزيز الابتكار والتطوير عبر أكثر من 300 نموذج عمل أولي تقني جديد، كما عمل “كود” لتقديم خدماته عبر معامل ابتكار في 5 مناطق مختلفة بـ7 معامل، كما أقام شراكات محلية ودولية لتعزيز بيئة الابتكار، مما مكّن رواد الأعمال من الوصول إلى مستثمرين وشبكات دعم عالمية.

ويأتي هذا التقرير ليؤكد التزام مركز “كود” بمواصلة تحقيق أثر إيجابي في دعم الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي الوطني.