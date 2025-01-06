الرياضة

في دوري “يلو”| الفيصلي يلحق الخسارة الثانية بنيوم.. والنجمة يعبر أبها

صحيفة البلادaccess_time7 / رجب / 1446 هـ       6 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
ألحق فريق الفيصلي الأول الخسارة الثانية لضيفه نيوم بعد انتصاره عليه بنتيجة 3 ـ 2 على ملعب المدينة الرياضية في حائل، لحساب الجولة الخامسة عشرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ويدين الفيصلي بفوزه إلى عبدالله با، ومحمد مجرشي، وموراتو، فيما سجل لفريق نيوم مدافع الفيصلي حسن الحربي بالخطأ في مرماه، وأضاف مباي دياني الهدف الثاني من ركلة جزاء.

هذا الانتصار هو الأول مع المدرب الجديد الإسباني بابلو فرانكو لنادي ‎الفيصلي، ليرفع رصيده للنقطة 17 بالمركز 14.

وفي لقاء ثان، فاز النجمة على ضيفه أبها بثلاثة أهداف نظيفة، في المواجهة التي احتضنها ملعب الحزم بالرس.
سجل ثلاثية النجمة ليو تيليكا، وسيلا سو، وبلال عواشيريا.

بهذه النتيجة، أضاف النجمة النقطة 25 لرصيده بالمركز الخامس، فيما ظل أبها على رصيده السابق 21 في المرتبة العاشرة.

وخيم التعادل السلبي على مواجهة فريق الجبيل وأحد، في المواجهة التي احتضنها ملعب الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف؛ ليرفع الجبيل رصيده إلى 15 نقطة بالمركز 16، وأحد إلى 8 نقاط بالمركز الأخير.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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