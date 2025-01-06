في دوري “يلو”| الفيصلي يلحق الخسارة الثانية بنيوم.. والنجمة يعبر أبها

حائل- خالد الحامد
ألحق فريق الفيصلي الأول الخسارة الثانية لضيفه نيوم بعد انتصاره عليه بنتيجة 3 ـ 2 على ملعب المدينة الرياضية في حائل، لحساب الجولة الخامسة عشرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
ويدين الفيصلي بفوزه إلى عبدالله با، ومحمد مجرشي، وموراتو، فيما سجل لفريق نيوم مدافع الفيصلي حسن الحربي بالخطأ في مرماه، وأضاف مباي دياني الهدف الثاني من ركلة جزاء.
هذا الانتصار هو الأول مع المدرب الجديد الإسباني بابلو فرانكو لنادي الفيصلي، ليرفع رصيده للنقطة 17 بالمركز 14.
وفي لقاء ثان، فاز النجمة على ضيفه أبها بثلاثة أهداف نظيفة، في المواجهة التي احتضنها ملعب الحزم بالرس.
سجل ثلاثية النجمة ليو تيليكا، وسيلا سو، وبلال عواشيريا.
بهذه النتيجة، أضاف النجمة النقطة 25 لرصيده بالمركز الخامس، فيما ظل أبها على رصيده السابق 21 في المرتبة العاشرة.
وخيم التعادل السلبي على مواجهة فريق الجبيل وأحد، في المواجهة التي احتضنها ملعب الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف؛ ليرفع الجبيل رصيده إلى 15 نقطة بالمركز 16، وأحد إلى 8 نقاط بالمركز الأخير.
🔚 نهاية المباراة#الفيصلي 3️⃣#نيوم 2️⃣
⚽️ شاهد الأهداف..⤵️#الفيصلي_نيوم | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/JQZPDKF7YL
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 6, 2025
🔚 نهاية المباراة#النجمة 3️⃣#أبها 0️⃣
⚽️ شاهد الأهداف ..⤵️#النجمة_أبها | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/EpT0CLbwo7
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 6, 2025