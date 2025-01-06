في ثاني مراحل داكار السعودية 2025| الراجحي والعطية في الصفوف الأولى لفئة السيارات

البلاد- جدة

استكملت اليوم الاثنين 6 يناير 2025م، منافسات رالي داكار السعودية، والذي يقام للمرة السادسة في المملكة، بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وإشراف وزارة الرياضة.

وكان اليوم قد شهد انتهاء المرحلة الثانية من الرالي، التي استمرت لمدة يومين تحت شعار “كرونو 48” في محافظة بيشة، وبمسافةٍ بلغت 1058 كلم؛ منها 967 للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

وفي فئة السيارات؛ أكمل السعودي يزيد الراجحي؛ سائق “أوفر درايف”، تميّزه في الجزء الأول من المرحلة، مختتماً ذلك بالحصول على المركز الأول في المرحلة الثانية لفئة السيارات، بعد أن قطع المسافة في 10 ساعات و56 دقيقة و54 ثانية، تبعه الجنوب إفريقي هينك لاتيغان؛ سائق فريق “تويوتا غازو”، بفارق 4 دقائق و16 ثانية، فيما أكمل القطري ناصر العطية؛ سائق فريق “داسيا ساندرايدر”، الجولة في المرتبة الثالثة، وبفارق 6 دقائق و29 ثانيةً عن المتصدر، فيما تلقى السعودي يزيد الراجحي عقوبةً بإضافةِ دقيقتين، كما تلقى القطري ناصر العطية عقوبةً بإضافة 4 دقائق؛ نظراً لتجاوزهما السرعة المحددة، إذ أثرت هذه العقوبة على “العطية” بحلوله ثالثاً في المرحلة الثانية.

وبالنظر إلى الترتيب العام لفئة السيارات، فقد حافظ الجنوب إفريقي هينك لاتيغان؛ سائق “تويوتا غازو”، على صدارة الترتيب، يليه السعودي يزيد الراجحي؛ سائق “أوفر درايف”، ومن خلفهم القطري ناصر العطية؛ سائق فريق “داسيا ساندرايدر”.

وفي فئة الدراجات النارية، تمكّن الأسترالي دانيال ساندرز؛ درّاج فريق “ريد بُل كيه تي إم” من الظفر بالمركز الأول في هذه المرحلة، والثالث على التوالي، وذلك بزمنٍ يُقدّر بـ11 ساعة و12 دقيقة و13 ثانية، تلاه الأمريكي سكايلر هاوز؛ سائق فريق “مونستر إنرجي هوندا HRC” ثانياً، بفارق 7 دقائق و37 ثانية، ليحل زميله في الفريق الإسباني توشا سكاريينا ثالثاً، بفارق 7 دقائق و41 ثانية عن المتصدر.

وخطف الهولندي بول سبيرينغز سائق فريق “ريبيلون آند سبيرينغز”، المرتبة الأولى في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة “تشالنجر”، بزمن قدره 11 ساعة و57 دقيقة و48 ثانية، وبفارق ثانيتين فقط عن الأرجنتيني نيكولاس كافيلياسو؛ سائق فريق “بي بي آر”، فيما حجز الأمريكي كوربين ليفيرتون؛ سائق فريق “ريد بُل أوف رود”، المرتبة الثالثة بفارق 3 دقائق وثانية واحدة عن المتصدر.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة “إس إس ڤي”؛ حسم الأمريكي بروك هيجر سائق فريق “سيباستيان لوب ريسينغ” السباق بزمنٍ قدره 11 ساعة و57 دقيقة و43 ثانية، تبعه زميله في الفريق الفرنسي كزافييه دو سولتريه ثانياً، بفارق 7 دقائق و26 ثانية، ومن خلفهما البرتغالي أليكساندر بينتو؛ سائق فريق “أولد فريندز”، بفارق 38 دقيقة و8 ثوانٍ عن المتصدر.

وفي فئة الشاحنات، أحكم التشيكي مارتن ماسيك سائق فريق “إم إم تكنولوجي”، السيطرة على المركز الأول في فئة الشاحنات، بعد أن أنهى مرحلة “كرونو 48” في 12 ساعة و10دقائق و51 ثانية، تبعه التشيكي أليس لوبرايس من فريق “إنستا ترايد لوبرايس” ثانياً، بفارق 9 دقائق و43 ثانية، فيما وصل الليتواني فايدوتاس زالا سائق فريق “سكويا دي روي” ثالثاً، وبفارق 18 دقيقة و52 ثانية.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة من رالي داكار السعودية، ستنطلق يوم غدٍ الثلاثاء 7 يناير 2025م، في مرحلةٍ ستبدأ من محافظةٍ بيشة وصولاً إلى الحناكية، إذ قرّر المنظمون خفض المسافة الإجمالية للمرحلة الخاصة؛ بسبب الأمطار والعواصف الشديدة، لتبقى المرحلة الإجمالية 894 كلم، منها 327 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.