شاهد| الشباب يتخطى الفيحاء ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

البلاد- جدة
تغلب فريق الشباب على نظيره الفيحاء بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بالرياض، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2024-2025.
سجل ثنائية الشباب” دانيل بودينس وعبدالرزاق حمدالله” في الدقيقتين 2 و 26 من عمر المباراة.
وتمكن الفيحاء من تقليص فارق النتيجة عند الدقيقة 88 عن طريق مخير الرشيدي.
بهذا الفوز؛ حجز الشباب مقعداً له في دور نصف النهائي من أغلى الكؤوس، والتحق الليوث بفريق الرائد الذي كان أول المتأهلين إلى المربع الذهبي عقب تغلبه على الجبلين بركلات الجزاء الترجيحية (4-3) بعدما انتهت المواجهة بينهما بالتعادل 1-1.
ومن المنتظر أن يكتمل عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي؛ مساء يوم غد الثلاثاء، عندما يلتقي التعاون مع القادسية، والهلال مع الاتحاد في ختام منافسات دور ربع النهائي.َ
الشباب يحجز مقعده في نصف نهائي كأس الملك، بعد الفوز على الفيحاء 2-1
شاهد أهداف المباراة ⤵️📺#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين #الشباب_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/y6aXQJuhZE
— SSC (@ssc_sports) January 6, 2025