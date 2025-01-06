شاهد| الشباب يتخطى الفيحاء ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

الشباب يحجز مقعده في نصف نهائي كأس الملك، بعد الفوز على الفيحاء 2-1

شاهد أهداف المباراة ⤵️📺#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين #الشباب_الفيحاء ⁩ | ⁦ #SSC pic.twitter.com/y6aXQJuhZE

— SSC (@ssc_sports) January 6, 2025