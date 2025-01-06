الرياضة

شاهد| الشباب يتخطى الفيحاء ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

صحيفة البلادaccess_time7 / رجب / 1446 هـ       6 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تغلب فريق الشباب على نظيره الفيحاء بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بالرياض، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2024-2025.

سجل ثنائية الشباب” دانيل بودينس وعبدالرزاق حمدالله” في الدقيقتين 2 و 26 من عمر المباراة.
وتمكن الفيحاء من تقليص فارق النتيجة عند الدقيقة 88 عن طريق مخير الرشيدي.

بهذا الفوز؛ حجز الشباب مقعداً له في دور نصف النهائي من أغلى الكؤوس، والتحق الليوث بفريق الرائد الذي كان أول المتأهلين إلى المربع الذهبي عقب تغلبه على الجبلين بركلات الجزاء الترجيحية (4-3) بعدما انتهت المواجهة بينهما بالتعادل 1-1.

ومن المنتظر أن يكتمل عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي؛ مساء يوم غد الثلاثاء، عندما يلتقي التعاون مع القادسية، والهلال مع الاتحاد في ختام منافسات دور ربع النهائي.َ

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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