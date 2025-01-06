شاهد| الرائد يعبر الجبلين بـ” الركلات الترجيحية” ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

البلاد- جدة
تأهل فريق الرائد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على نظيره الجبلين بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.
سجل صالح العمري الهدف الأول لفريق الرائد في الدقيقة 61 من عمر اللقاء، بعدما سدد الكرة واصطدمت بمدافع الجبلين قبل أن تستقر داخل الشباك. وفي الدقيقة 90 من عمر اللقاء، سجل اللاعب نواف المطيري هدف التعادل لفريق الجبلين.
وتمكن في النهاية فريق الرائد من حسم ركلات الجزاء لصاللحه؛ ليتأهل لنصف نهائي بطولة كأس الملك.
🎥 الهدف الأول لـ @alraedclub ⚽️
⏰ '62 لمسة من صالح العمري تمنح الرائد المقدمة.#الرائد_الجبلين 1 – 0 #أغلى_الكؤوس 🏆pic.twitter.com/WatNl6gL5A
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) January 6, 2025
🎥 الهدف الأول لـ @aljabalainFC ⚽️
⏰ '90 نواف المطيري يسجل التعادل. #الرائد_الجبلين 1 – 1#أغلى_الكؤوس 🏆pic.twitter.com/RRRWny8wBg
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) January 6, 2025
الرائد يقصي الجبلين ويتأهل لدور نصف النهائي ✅
• ركـلات الـتـرجـيح ⏬#الرائد_الجبلين#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين | #SSC pic.twitter.com/o2goi2SRn8
— SSC (@ssc_sports) January 6, 2025