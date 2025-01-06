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شاهد| الرائد يعبر الجبلين بـ” الركلات الترجيحية” ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك
الرياضة

شاهد| الرائد يعبر الجبلين بـ” الركلات الترجيحية” ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

صحيفة البلادaccess_time7 / رجب / 1446 هـ       6 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تأهل فريق الرائد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على نظيره الجبلين بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

سجل صالح العمري الهدف الأول لفريق الرائد في الدقيقة 61 من عمر اللقاء، بعدما سدد الكرة واصطدمت بمدافع الجبلين قبل أن تستقر داخل الشباك. وفي الدقيقة 90 من عمر اللقاء، سجل اللاعب نواف المطيري هدف التعادل لفريق الجبلين.

وبعد التعادل في شوطي المباراة، لجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية، ليستمر بعدها التعادل بنتيجة 1-1.

وتمكن في النهاية فريق الرائد من حسم ركلات الجزاء لصاللحه؛ ليتأهل لنصف نهائي بطولة كأس الملك.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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