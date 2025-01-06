شاهد| الرائد يعبر الجبلين بـ” الركلات الترجيحية” ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

البلاد- جدة

تأهل فريق الرائد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على نظيره الجبلين بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

سجل صالح العمري الهدف الأول لفريق الرائد في الدقيقة 61 من عمر اللقاء، بعدما سدد الكرة واصطدمت بمدافع الجبلين قبل أن تستقر داخل الشباك. وفي الدقيقة 90 من عمر اللقاء، سجل اللاعب نواف المطيري هدف التعادل لفريق الجبلين.

وبعد التعادل في شوطي المباراة، لجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية، ليستمر بعدها التعادل بنتيجة 1-1.

وتمكن في النهاية فريق الرائد من حسم ركلات الجزاء لصاللحه؛ ليتأهل لنصف نهائي بطولة كأس الملك.