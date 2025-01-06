سيدات القادسية يتأهلن لنصف نهائي كأس الاتحاد

الدمام-البلاد

اكتسح فريق القادسية للسيدات خصمه فريق شعلة الشرقية بنتيجة 8-1 وذلك في المبارة التي اقيمت بينهما أمس الأحد، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بمدينة الخبر ضمن مباريات الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد السعودي للسيدات لكرة القدم.

وحسم الفريق القدساوي بطاقة التأهل للدور نصف النهائي للبطولة بفوزه الكبير ليقترب خطوة جديدة من تحقيق اللقب.

وانهى القادسية شوط المباراة الأول بتقدمه بنتيجة 5-0 قبل أن يعزز النتيجة بتسجيل ثلاثة أهداف أخرى في الشوط الثاني.

سجلت اهداف القادسية سلاف أحمد بالدقيقة الأولى، والكاميرونية أجارا نشوت ثلاثة أهداف” هاتريك” والأيسلندية ساره بيورك” هدفين” ويارا الفارس، والفرنسية ليا لو جاريك.