انطلاق مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي” 2025 ” الخميس المقبل

يستقبل ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية الخميس المقبل انطلاقة سباقات الخيل العربية بأشواط مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي” 2025″ حيث ستنطلق سباقات الخيل العربية الأصيلة ضمن سباقات الحفلين 76 و77 في نادي سباقات الخيل بالرياض، لمدة يومين على التوالي.
تتنافس نخبة من الخيل العربية من العديد من الدول المشاركة مثل قطر وعمان والمملكة العربية السعودية وغيرها على مجموعة من أفضل الأشواط المخصصة للخيل العربية، وأهمها كأس الأمير سلطان العالمي (الفئة الأولى ) وجائزة مالية بقيمة المليون ونصف المليون دولار وكأس الخالدية (الفئة الثانية) وجائزة مالية بقيمة”500000″ دولار وكأس الأميرة منيرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود وجائزة مالية بقيمة” 300000″ دولار والعديد من الجوائز للأشواط المصاحبة للحفلين.
السباق الذي يعد الاكبر عالمياً للخيل العربية الاصيلة التي تتخطى جوائزه المالية 10 ملايين ريال، وحدثاً مرموقاً ينتظره عشاق الخيل العربية حول العالم من كل عام يحظى بمتابعة خاصة واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وإشراف سمو الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز؛ دعماً وحفظاً للخيل العربية ورياضاتها.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م