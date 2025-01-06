“الهلال الأحمر” بمنطقة مكة المكرمة يرفع جاهزيته القصوى بالتزامن مع الحالة المطرية

جدة : البلاد

رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، جاهزيتها القصوى؛ تزامنًا مع التحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد بشأن هطول أمطار غزيرة على المنطقة، وتم رفع أهبة الاستعداد وتسخير جميع الموارد في المنطقة.

وأكدت الهيئة، الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم، وجميع المراكز الإسعافية بالمنطقة وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية، مؤكدةً أن الخدمة الإسعافية لم تتأثر -بفضل الله- من الحالة المطرية.

وتم رفع الجاهزية في 98 مركزًا بمنطقة مكة المكرمة بأطقمها من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف طب طوارئ بعدد 1,420 مقدم خدمة مُجهزين، وعلى أتمّ الاستعداد، فيما بلغ عدد الآليات ما يقارب 149 آلية ما بين سيارات إسعاف مجهزة وآليات الكوارث والأزمات الشوافات، وسند، وهداج، وباص طويق، إضافة إلى الإسعاف الجوي الذي يدعم الخدمات الإسعافية الأرضية لمواجهة مثل هذه الأحداث والمجهزة بأحدث التجهيزات الطبية والتقنية.

وناشدت هيئة الهلال الأحمر السعودي جميع المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية؛ للحفاظ على سلامتهم من الحوادث، لا قدر الله، خاصةً عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة، كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.

يُذكر أن الهيئة تتلقّى اتصالات طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم “997”، وتطبيق أسعفني على مدار 24 ساعة في حال حدوث أي طارئ لا قدر الله.